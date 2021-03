Rihanna annuncia così la primavera: il bikini è da urlo

Seducente come sempre Rihanna manda in visibilio i fan con una serie di scatti condivisi sui social in cui appare in bikini e in atmosfera campestre. Un inno alla primavera?

Bellissima tra l’erba e i fiori

Rihanna ha conquistato tutti con una serie di foto che immortalano le sue curve mozzafiato, in un bikini dai disegni floreali. La cantante si fa vedere così sui social, indossando abiti seducenti, sdraiata sull’erba, baciata dal sole primaverile. In questo modo la popstar sponsorizza la sua linea di intimo Savage X Fenty.

Un outfit fresco e leggero, caratterizzato dalle tinte tenui e dai fiori, proprio per simboleggiare la bella stagione. Il bikini è inoltre accompagnato da un copricostume della stessa fantasia che non fa che avvalorare il tutto. Le immagini in brevissimo tempo hanno fatto il giro del mondo

La nuova villa di Rihanna

E pensare che l’assenza di Rihanna ai Grammy Awards rimbomba ancora a Hollywood. Tuttavia la cantonante ha un buon motivo per non esserci stata: sta lavorando al suo attesissimo album R9 ed è impegnatissima.

Impegnatissima come sempre. I fan sanno infatti che la 33enne originaria delle Barbados non sta ferma un momento. Ultimamente infatti ha avuto molto da fare anche con suoi marchi di lingerie e cosmetici, e soprattutto ha comprato una nuova enorme e meravigliosa casa.

Tra un impegno di lavoro e l’altro la bellissima Rihanna infatti, non esita a investire nel mattone. L’ultima lussuosa villa si trova proprio nel cuore di Beverly Hills poco distante casa di Paul McCartney e da quella che ha affittato Madonna durante il lockdown. Rihanna l’ha comprata per 13,8 milioni di dollari dall’imprenditore Daniel Starr che, a sua volta, l’aveva comprata nel 2016 da Mary Sheldon (figlia di Sidney Sheldon, sceneggiatore e regista americano autore, tra le altre cose, di Vita da Strega) ristrutturandola completamente.

Sempre impegnata con il business

Rihanna inoltre è impegnata in un nuovo progetto. Come sanno i fan, la cantante è una vera e propria imprenditrice di successo e pare che le sue attenzioni ultimamente si siano concentrate sul mondo del beauty dei capelli.

All’impero di Rihanna dunque si aggiungerà una nuova linea beauty dal nome Fenty Hair che sicuramente farà impazzire tutte le fan, soprattutto quelle che sognano una chioma fluente setosa senza dover andare dal parrucchiere.

Insomma, dopo la linea make up, dei cosmetici, degli abiti, dell’intimo non poteva mancare anche quella per i capelli. Nello specifico la linea comprenderà lo shampoo e il balsamo lisciante, ma anche tinture glitter e trattamenti per ricci al top.

La pop star a quanto pare ama ampliare la sua carriera da imprenditrice. I suoi tre brand sono Fenty Beauty, Fenty Skin, Savage X Fenty e non risentono affatto del passare del tempo, anzi, non vanno mai fuori moda. Come la stessa Rihanna che riesce sempre ad essere sulla cresta dell’onda, con o senza Grammy.