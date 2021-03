Isola dei Famosi, ex vincitore annuncia anticipazioni su finale e concorrenti

Sono arrivati spoiler su questa edizione de L’Isola dei Famosi, da parte di un ex vincitore del programma. A quanto pare alcune cose cambieranno a causa della pandemia. Ecco di cosa si tratta.

Il ritorno dello sportivo a L’Isola dei Famosi

Ha vinto l’edizione de L’isola dei Famosi lo scorso anno: si tratta di Marco Maddaloni. Lo sportivo si è aggiudicato il montepremi di centomila euro battendo in finale, Marina La Rosa.

Il judoka italiano come sanno i telespettatori è ritornato in Honduras in qualità di guardiano di Paradise Island, luogo in cui adesso si trovano Fariba Teharani e Ubaldo Lanzi, impegnati a conquistarsi un posto tra i naufraghi.

La finale diversa

Marco Maddaloni nelle ultime ore è stato protagonista di una diretta Instagram con i suoi vecchi compagni d’avventura: Marina La Rosa, Luca Vismara e Aaron Nielsen. Davanti agli utenti interessati alla loro conversazione, non ha esitato a rivelare alcune indiscrezioni che riguardano proprio lo show, a cominciare dalla finale.

Lo sportivo ha fatto sapere che la finale de L’Isola dei Famosi 2021, molto probabilmente non si terrà in Italia, come si è fatto sempre, bensì, (per la prima volta nella storia del reality), direttamente in Honduras.

Lo impone il nuovo DPCM

Il vincitore sarà così nominato e premiato in America Centrale a causa dell’isolamento imposto dalla pandemia. Un’ipotesi fattibilissima perchè gli stessi concorrenti eliminati dallo show, potranno raggiungere lo studio milanese, solo dopo aver fatto due settimane di quarantena, come previsto dall’ultimo DPCM per chi arriva da altri Paesi.

La legge, infatti, prevede che tutti coloro che arrivano dall’estero devono stare in isolamento e sottoporsi a diversi tamponi antigenici e molecolari. Questo significa che stasera, colui o colei che sarà eliminato, tra Akash Kumar e Angela Melillo, potrà mettere piede in studio solo fra due settimane.

I concorrenti in quarantena

Succederà la stessa cosa per Ferdinando Guglielmotti.Il Visconte infatti, ha lasciato l’isola dopo essere stato battuto al televoto contro Drusilla Gucci durante la seconda puntata. L’uomo era stato convinto da Ilary Blasi a rimanere, ma successivamente ha cambiato idea, decidendo di ritirarsi definitivamente dallo show. Per questo motivo, attualmente si troverebbe in quarantena e non sarà presente in studio prima della prossima settimana.

Il coronavirus dunque detta legge anche a L’Isola dei Famosi. Prima della messa in onda della prima puntata era stata annunciata l’assenza di Elettra Lamborghini a causa della sua positività al Covid. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla presenza in studio di stasera dell’opinionista e non sappiamo se continuerà ad esserci Tommaso Zorzi al fianco di Iva Zanicchi.

Tuttavia la cantante ha fatto sapere nelle scorse ore di avere fatto l’ennesimo tampone e questo ha dato esito negativo. Insomma, non ci resta che attendere la puntata di stasera per scoprire cosa succederà.