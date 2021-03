Sophie e Matteo dopo Uomini e Donne, come procede: “Le cose si stanno ingarbugliando”

E’ una delle ultime coppie “firmata” Uomini e Donne ma Sophie Codegoni e Matteo Ranieri non stanno vivendo serenamente la loro relazione a causa della distanza. Ecco cosa ha dichiarato l’ex tronista

Quando ha capito la sua scelta

Sophie Codegoni è una delle ultime troniste di Uomini e Donne. La sua bellezza e la sua giovane età hanno fatto molto parlare, ma alla fine la modella è uscita assieme ad uno dei suoi corteggiatori, Matteo Ranieri, per la gioia dei fan che li adorano e li seguono costantemente sui social.

Attraverso un’intervista rilasciata a Il Giornale, Sophie ha fatto sapere quando si è accorta che Matteo sarebbe stato la sua scelta, sottolineando che è stata proprio un’esterna in particolare, quella in cui hanno ballato.

L’emozione che sentiva quando abbracciava il Ranieri inoltre, l’hanno indotta a “scartare” Giorgio, anche se su quest’ultimo ha aggiunto: “Sono molto legata a Giorgio, ha fatto parte della mia vita per 4 mesi ed è un ragazzo meraviglioso. Spero che sia felice e che stia bene!”.

Sophie e Matteo si sono lasciati?

Nonostante sia passato un mese dall’uscita di Sophie e Matteo dal dating show di Canale 5, la coppia continua ad essere sotto la lente d’ingrandimento del gossip, soprattutto per le voci che hanno iniziato a circolare su un loro presunto “addio”.

E’ stata la stessa Sophie a chiarire come stanno le cose tra lei e l’ex corteggiatore dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne. La bella Influencer a Il Giornale, ha dichiarato che la loro relazione sta procedendo come tutte quelle in cui ci si vede poco e per poco tempo. Un rapporto piuttosto “ingarbugliato”, come ha sottolineato.

Tuttavia ciò non significa che i due non abbiano vissuto finora momenti belli e degni di essere ricordati con emozione. La Codegoni ha specificato che quello più importante è stato proprio quando si sono rivisti senza le telecamere, proprio la sera della scelta. “Lì ci siamo raccontanti molto, senza filtri”. Ha fatto sapere la modella.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, Sophie Codegoni con Taylor Mega. Pioggia di critiche: “Stessa plastica”

Un rapporto a distanza

Purtroppo le restrizioni dovute alla pandemia non aiutano. I ragazzi vivono in due città diverse e i social di entrambi non danno affatto segnali di incontri o di momenti trascorsi assieme. Anzi, c’è chi parla di vera e propria indifferenza. Per questo motivo sono nate voci che li dichiarano già lasciati, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

LEGGI ANCHE ———–>Sophie Codegoni chi è la tronista: età, studi, lavoro, Chiara Ferragni, papà famoso

L’unica cosa certa è che Sophie e Matteo, se vogliono continuare a stare insieme, dovrebbero trovare una soluzione per accorciare le distanze, tipo la convivenza. “Di convivenza non abbiamo mai parlato, ci sembra prematuro. Matteo sta prendendo casa, all’inizio stavo cercando di convincerlo a prenderla a Milano però capisco che lui è molto legato a Genova e non posso pretendere che lasci tutto quello che ha lì!”. Ha puntualizzato Sophie a Il Giornale.