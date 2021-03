Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 29 marzo: Bice sconvolta

La soap campana Un Posto al Sole ritorna lunedì 29 marzo su Rai 3. I telespettatori, così come nelle scorse puntate, hanno dimostrato di tenerci tanto alle vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini, del Caffè Vulcano e dei cantieri. Proprio nella puntata di inizio settimana, accadranno tante cose che lasceranno i fan letteralmente di stucco. Scopriamo tutto nei dettagli.

Il ritorno a casa

La puntata di lunedì 29 marzo di Un Posto al Sole si aprirà con un gradito ritorno a Palazzo Palladini. Infatti, dopo gli accertamenti medici del professor Volpicelli, Filippo può finalmente tornare a casa da sua moglie Serena e dalla piccola Irene. L’uomo, anche su consiglio di Ornella, dovrà parlare con sua moglie per affrontare il discorso relativo alla partenza per Milano e alle cure mediche necessarie per la sua problematica. La nuova puntata della soap campana, però, non si intenderà solamente sulle condizioni di salute del figlio di Roberto Ferri. Proprio in merito a quest’ultimo, ci saranno occhi indiscreti pronti a sfruttare ogni singolo dettaglio.

I dubbi di Giulia e Renato

I telespettatori di Un Posto al Sole nella puntata di lunedì 29 marzo avranno l’opportunità non solo di assistere al gradito ritorno di Filippo a Palazzo Palladini. Infatti, Franco Boschi e Roberto Ferri si mostrano affiatati più che mai. Per tale ragione, Giulia e Renato si dimostrano totalmente spiazzati da cotanta vicinanza e sinergia. Come ben sappiamo, il padre di Filippo, ha chiesto l’aiuto di Franco per scovare la talpa all’interno dei cantieri.

Proprio lì, infatti, gli operai nei giorni scorsi hanno mostrato grande sgomento e soprattutto tensione proprio per la nuova presenza dell’addetto alla sicurezza Franco. Proprio quest’ultimo, nell’ultima puntata trasmessa venerdì su Rai 3, ha ricevuto un pugno da uno degli operai di spicco dei cantieri. Sicuramente, tale gesto, non passerà inosservato e offrirà grossi risvolti per la scoperta del reale sabotatore dei lavori edili. Proprio questo loro rapporto inedito, alla lunga, sarà utile al fine di scoprire chi realmente agisca alle loro spalle.

Un Posto al Sole e il pranzo da Cotugno

Nella puntata di domani di Un Posto al Sole, i telespettatori potranno assistere anche al pranzo organizzato da Salvatore Cerruti a casa di Cotugno con l’aiuto di Mariella e Guido Del Bue. Il rinfresco è stato organizzato per far colpo sul suo compagno Bruno e sulla sorella snob e perfettina Morgana.

Come un fulmine a ciel sereno entrerà in casa Bice che, scoprendo il pranzo non sia stato fatto più da lei ma a casa del collega vigile, prenderà male soprattutto l’atteggiamento poco sincero della sua amica nonché complice Mariella. Quest’ultima, trovandosi in una grande difficoltà, si sentirà completamente in imbarazzo per aver agito alle sue spalle. La nuova puntata di Upas quindi sarà anche incentrata sulle diverse sfumature dell’amicizia.