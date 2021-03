Lutto a Uomini e Donne, morto un ex cavaliere del programma di Maria De Filippi

La trasmissione Uomini e Donne, in tutti questi anni, non ha regalato solo ed esclusivamente la nascita di storie d’amore del trono classico. Infatti, anche nel trono over, sono sbocciati tanti amori come quello tra l’ex cavaliere del programma che purtroppo è defunto da che ore. Scopriamo l’identità di quest’ultimo e della sua esperienza nel programma di Canale 5.

Un triste episodio

Alcuni anni fa, la trasmissione Uomini e Donne, ebbe fra i suoi protagonisti un cavaliere che riuscì a conquistare il cuore dei telespettatori per la sua dolcezza e per il suo modo di fare davvero gentlemen. Purtroppo, a dare il triste annuncio anche attraverso i social network è stata la dama con cui uscì dalla trasmissione. Stiamo parlando di Lisa Leporati. La donna, ha voluto dedicare un post proprio in memoria dell’uomo defunto.

Il ricordo di Lisa

L’ex cavaliere di Uomini e Donne che è morto è Fabio Donato Saccu. Nonostante la sua partecipazione all’interno del programma non sia stata lunghissima, aveva destato l’interesse del pubblico e degli opinionisti in quanto aveva palesato di essere giunto nel programma per cercare il vero amore. Per tale ragione, l’uomo uscì dal programma insieme alla dama Lisa Leporati.

La donna ha deciso, così come i familiari dell’uomo, di ricordarlo con un post sui social dove ha scritto che non lo dimenticherà mai. Hanno vissuto la loro relazione al di fuori delle telecamere e senza l’occhio invadente dei telespettatori. Dimostrazione che la loro partecipazione al programma di Canale 5 non era finalizzata ad ottenere visibilità ma solo ed esclusivamente a perseguire il vero obiettivo del programma. I fan della trasmissione sperano vivamente che la morte del ex cavaliere possa essere ricordata in qualche modo dalla produzione del programma. Nella giornata del 26 marzo nella chiesa parrocchiale di Ponderano verranno celebrati i funerali. Proprio in questa città piemontese l’uomo viveva.

Uomini e Donne e le vicende quotidiane

Nonostante questo brutto episodio, Uomini e Donne continua ad andare in onda allietando i telespettatori con le varie storie d’amore, i battibecchi e le relazioni complicate che sorgono all’interno dello studio di Canale 5 dalle ore 14:45.

Protagonista assoluta di puntata è stata la tronista Samantha che continua inesorabile a cercare di trovare un filo conduttore nel rapporto con il suo cavaliere dagli occhi cerulei Roberto. Purtroppo, però, tra i due sembrerebbero non esserci molti punti in comune. Per tale ragione, la ragazza campana ha deciso di eliminarlo definitivamente. Nella puntata odierna, però, anche gli altri tronisti hanno trovato spazio ed avuto modo di parlare esplicitamente dei loro percorsi imbastiti con le varie corteggiatrici del programma. Infine, Maria Tona, ha messo i puntini sulle i circa l’intervento chirurgico al naso di cui, il cavaliere Alessandro, ne parlava negli ultimi giorni.