Dayane Mello, foto al mare con Leonardo Di Caprio | Lei precisa. “Siamo solo amici”

Dayane Mello continua a far parlare di sé, nonostante sia calato il sipario da un pò, sul Grande Fratello Vip, lo show che ha aumentato notevolmente la sua popolarità. La bellissima modella brasiliana piace per la sua determinazione, schiettezza, ma soprattutto per il suo fascino. C’è molto “rumore” su alcune foto che la ritraggono assieme a Leonardo Di Caprio. Cosa c’è stato tra di loro?

Amata dal pubblico

La bellissima modella brasiliana, Dayane Mello, al contrario della sua amica Rosalinda Cannavò, non ha trovato l’amore a Cinecittà. Il suo modo esuberante, passionale e determinato ha comunque fatto breccia nei cuori dei telespettatori.

Ora che si sono spente le telecamere del Grande Fratello Vip, Dayne è un personaggio ricercatissimo e sono molte le voci che girano sui suoi veri o presunti flirt, passati e presenti.

Gli amori di Dayane Mello

Per quanto riguarda l’amore Dayane Mello non ha mai fatto la misteriosa. Tuttavia recentemente, l’ex gieffina non si è voluta sbilanciare e pare che il suo cuore sia attualmente “impegnato” con una vecchia fiamma:

“C’è qualcuno nel mio cuore. Ma parliamo di una persona che fa così da dieci anni, viene e va. Ci conoscevamo ma io ero piccola, poi lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia… La nostra vita è stata così, non c’è stata. Ma forse adesso ho trovato il fidanzato” – ha dichiarato Dayane, la quale ha pensato bene di non rivelare l’identità dell’uomo misterioso, mandando in tilt tutti i suoi fan.

Tra i vecchi amori della Mello spiccano i nomi di Mario Balotelli e Stafano Sala. Sul calciatore la stessa showgirl si è lasciata andare ad una confidenza all’interno della casa più spiata d’Italia: “Ero completamente innamorata di lui. Io amo l’uomo riservato, deve essere molto riservato.” Poi ha spiegato perchè tra di loro è finita, prendendosi tutte le colpe, rivelando che lei pretendeva che lui fosse sempre presente nella sua vita e davanti ai suoi tentennamenti si sarebbe rifiutata di stare ad aspettarlo.

Stefano Sala è il padre della sua bambina, Sofia. Lo stesso Sala ha parlato di Dayne quando era lui un concorrente del reality show di Canale 5:“Dopo due settimane che ci eravamo conosciuti, Dayane è rimasta incinta. C’era tanta passione poi io ero appena uscito – dopo 3 anni – da una storia molto traumatica con una ragazza che peraltro era acerrima nemica di Dayane. Quindi un po’ questo, un po’ la passione, un po’ il fatto che mi facesse dimenticare l’altra, è nato tutto così. Insieme eravamo un mix pericoloso, due pazzi.”

LEGGI ANCHE ———–>Dayane Mello attacca Francesco Oppini: “Ha giocato con le donne”

Le foto con Leonardo Di Caprio

Nei giorni scorsi il web ha iniziato a far circolare alcune foto che ritraggono Dayane Mello in topless insieme a Leonardo Di Caprio al mare, nel 2013. Ovviamente le immagini hanno scatenato il gossip e c’è chi pensa che tra la Mello e la star hollywoodiana ci sia stato una storia d’amore. Ma la diretta interessata a Live Non è la D’Urso ha subito chiarito: “Conosco Leonardo da quando avevo 19 anni e insieme abbiamo fatto molte feste belle, da Cannes a Saint Tropez. Abbiamo un gruppo di amici, io con lui non ho mai avuto niente”.

LEGGI ANCHE ———–>Dayane Mello dal Grande Fratello Vip andrà sul trono di Uomini e Donne?

Insomma, nessun flirt tra i due. L’attore che ha vinto l’Oscar con Revenant è ufficialmente fidanzato con Camilla Morrone.