Un Posto al Sole, anticipazioni 26 marzo: cresce la tensione nei cantieri

La soap campana Un Posto al Sole continua ad allietare i telespettatori ogni sera su Rai 3 dalle ore 20:45 in poi. Le vicende legate protagonisti più amati della fiction continuano ad appassionare il pubblico anche se le tematiche sorte non sono poi così sempre idilliache. Scopriamo subito cosa accadrà nella puntata di venerdì 26 marzo a Palazzo Palladini.

La decisione di Filippo

Tra i protagonisti assoluti delle ultime puntate di Un Posto al Sole è giusto parlare di Filippo e Serena. Il figlio di Roberto Ferri, proprio nella puntata di venerdì 26 marzo, prenderà una decisione ben precisa sul suo futuro dopo che nella puntata odierna scoprirà l’esito degli esami che il dottor Volpicelli comunicherà a lui e a sua moglie. Filippo, in questo periodo, nonostante la bellissima notizia ricevuta in quanto Irene avrà un fratellino o una sorellina, si appresta ad affrontare un momento così delicato e difficile che metterà a dura prova il suo modo di essere e la sua serenità interiore.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 marzo: Filippo in grave difficoltà

Il ruolo di Franco ai cantieri

Oltre la situazione delicata che riguarda Filippo e le sue condizioni di salute, i telespettatori potranno assistere nella nuova puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda venerdì 26 marzo, ad una situazione molto complessa tra Franco e gli operai del cantiere. Come ben ricordiamo, Roberto Ferri ha assunto il marito di Angela per far si che quest’ultimo entrasse nei cantieri e scoprisse la talpa che sta agendo alle sue spalle. Gli operai, dal canto loro, non hanno accettato di buon grado questa nuova presenza e per questo che ci saranno delle piccole ribellioni.

In realtà, proprio nella puntata di venerdì 26 marzo emergeranno dei particolari ancora non del tutto risotti che faranno tergiversare sempre di più le idee e le opinioni di Ferri. Franco è stato assunto come addetto alla sicurezza ma in realtà si occupa di fare da supervisor per cercare di monitorare il modo di lavorare degli operai e soprattutto chi stia agendo alle spalle per far crollare il progetto dei cantieri.

Un Posto al Sole e il pranzo di Cerruti

I momenti goliardici, ad Un Posto al Sole, non mancano mai. Per tale ragione i telespettatori nella nuova puntata di venerdì 26 marzo, ultima puntata settimanale della soap campana, potranno assistere anche all’ansia di Cerruti che grazie all’aiuto di Cotugno comincia a pensare nei dettagli come pianificare il pranzo in onore del suo compagno Bruno e della sorella Morgana.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni 25 marzo: Niko e Susanna molto vicini

Purtroppo, però, l’uomo dovrà fare i conti con un ostacolo imprevisto che sembrerebbe mandare all’aria tutti i progetti. Le puntate della soap campana, continuano a registrare ottimi risultati in termini di ascolti e di share. Le vicende dei protagonisti del Caffè Vulcano e di Palazzo Palladini sembrerebbero essere in grado di alleviare il periodo difficile di emergenza sanitaria.