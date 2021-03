Amici Specials, Michele Bravi fa emozionare tutti: lacrime nella scuola

Come di consueto, su Amazon, ogni martedì va in onda una nuova puntata di Amici Specials. Nell’ultimo appuntamento, la protagonista assoluta non è stata Maria De Filippi insieme agli allievi della scuola che sono giunti al serale. Infatti, è giunto in studio Michele Bravi che si è ritrovato a parlare con i ragazzi e a spiegare loro come sia importante non perdere mai la determinazione e la pazienza nell’ottenere il successo. Scopriamo subito chi però si sia lasciato andare a lacrime e ad emozioni varie.

Emozioni varie

Michele Bravi è stato il protagonista della quarta puntata trasmessa su Amazon di Amici Specials. Ha avuto modo di far ascoltare alcuni dei suoi brani bellissimi. Mentre cantava il ballerino Samuele non ha trattenuto le lacrime e l’emozione. Il motivo sarebbe da ricondurre al fatto che, per il talento della scuola, Michele è davvero un artista con la A maiuscola. Per tale ragione, quest’ultimo ha deciso di cantare Il diario degli errori e ha chiesto proprio a Barbetta di poter fare un’improvvisazione su quelle note. Il risultato è stato davvero eccezionale. Tutti i compagni di classe hanno apprezzato visibilmente, con lacrime, applausi ed emozioni.

Lacrime in studio

Il discorso improntato da Michele Bravi con il pianista in studio durante l’ultima puntata di Amici Specials su Amazon ha fatto emozionare tantissimo non solo Samuele Barbetta ma anche il ballerino Alessandro Cavallo e il cantante Luca Marzano in arte Aka7even. Michele, attraverso le sue nuove canzoni, la sua arte e il suo modo di interagire è riuscito a coinvolgere e ad arricchire un momento davvero emozionante e unico.

Tutti i talenti della scuola hanno avuto modo di ascoltare le sue parole ed il suo modo di esprimersi sul palco al punto che difficilmente sono riusciti a trattenere emozioni. Michele ancora una volta si è dimostrato all’altezza della situazione. È riuscito attraverso la musica, le note e tanta semplicità, a spiegare anche cose che difficilmente riescono ad essere trasmesse alla sua giovane età. Maria De Filippi, sin dalle scorse edizioni del talent, ha puntato su di lui in diversi ruoli. Proprio al termine dello scorso serale dell’anno 2020, Michele partecipò ad una fase speciale del serale dove si classificò al secondo posto alle spalle di Irama.

Amici Specials e i guanti di sfida

Al termine della quarta puntata di Amici Specials che è stata trasmessa su Amazon, sono stati anche ripresentati dei momenti in cui si parlava della nuova puntata del serale di Amici e dei vari guanti di sfida che la maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno inviato alla squadra di Arisa e Lorella Cuccarini.

Proprio questo botta e risposta tra le due squadre continua a tenere testa anche in quella che sarà la seconda puntata del serale che verrà trasmessa sabato 27 marzo su Canale 5.