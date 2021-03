Stefano Bronzato vince Italia’s Got Talent 2021 : ecco chi è

E’ il mago Stefano Bronzato a salire sul podio dei vincitori dello show di Italia’s Got Talent per l’edizione 2021. Vediamo insieme chi è il giovane mago e a quanto ammonta il montepremi.

La puntata finale dello show di Italia’s Got Talent è andata in onda ieri, mercoledì 24 marzo 2021 dagli studi di Cinecittà su Sky e Tv8. Lo show che premia i migliori talenti, però, non ha visto al timone la conduttrice Lodovica Comello, perché risultata positiva al Covid-19, sostituita da Enrico Papi.

Ad annunciare la sua assenza era stata la stessa Comello, usando il suo profilo Instagram e comunicando l’amara notizia a tutti i suoi fan: purtroppo anche lei ha contratto il Covid-19 e con tanto dispiacere ha dovuto saltare la finale dello show.

Per lei, per una beffa del destino, è la seconda puntata finale di Italia’s Got Talent che ha saltato: lo scorso anno, però, il motivo della sua assenza era sicuramente più gioioso perché Lodovica Comello doveva partorire il suo primogenito, avuto dal marito Tomas Goldschmid, proprio nei giorni previsti per la finale del 25 marzo 2020.

Intanto, però, a meritarsi lo scettro è il giovane Stefano Bronzato.

Stefano Bronzato vince Italia’s Got Talent 2021

Ha conquistato l’undicesima edizione dello show dei talenti italiani e messo d’accordo tutti: giuria e pubblico da casa. Sul gradino più alto del podio è salito il 29 enne Stefano Bronzato, in arte Stevan, originario dell’Isola della Scala, in provincia di Verona.

Il giovane mago ha avuto la passione per la magia fin da piccolo, pur non avendo mai studiato presso qualche accademia, ma sviluppando da solo, come autodidatta, le sue doti per l’illusionismo e i giochi di prestigio. Tutto ciò che ha imparato, così come ammesso dal vincitore, è il risultato di serate di intrattenimento con amici.

Prima di conquistare, però, la vittoria ad Italia’s Got Talent, il giovane Stevan ha alle spalle altre esperienze televisive: nel 2014, infatti, ha dimostrato tutto il suo talento nel programma Steven street of magic, in onda sul canale Super! ed è stato anche modello per DSquared e Valentino.

Le sue performance, però, hanno sbalordito i giudici in studio: così Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich sono stati conquistati dal talento e dalla bravura di Stefano.

Il montepremi vinto da Stefano Bronzato

Sicuramente per il mago Stevan, il palcoscenico di Italia’s got talent sarà un trampolino di lancio per una lunga carriera di successo e una grande opportunità di visibilità per il giovane 29 enne.

Stefano Bronzato, quindi, porta a casa con se, non solo la gloria e il riconoscimento per il suo indiscusso talento ma anche un montepremi da capogiro, che è ammonta a ben 100 mila euro.

LEGGI ANCHE : Italia’s got talent, possibile focolaio Covid: cosa sta succedendo

LEGGI ANCHE : Italia’s Got Talent, Mara Maionchi ricoverata: le sue condizioni

Niente male per il giovane veronese che si è fatto largo tra i dodici finalisti in gara. Insieme a lui, infatti, nella puntata finale c’erano: l’equilibrista Christian Stoinev e il cagnolino Percy; le ballerine Black Widow; la ginnasta Giorgia Greco; la pole dancer Martina Storti; la comica Laura Formenti; i ballerini di danza indiana Negma Dance Group; il tenore David Mazzoni; il comico Max Angioni; le acrobate Bello Sisters; il cosplayer di Batman Giustino Carchesio; la tribute band degli AC/DC Dress in Black.