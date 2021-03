Ascolti tv mercoledì 24 marzo: sfida all’ultimo spettatore tra Rai 1 e Canale 5

Scopriamo chi ha conquistato più telespettatori nella serata del 24 marzo tra le principali reti televisive.

Secondo i dati auditel anche la serata di mercoledì ha visto una sfida all’ultimo telespettatore tra Rai 1 e Canale 5. Vediamo i dettagli.

Il successo di Svegliati Amore Mio

Nella serata del 24 marzo ha preso il via Svegliati Amore Mio, nuova fiction in onda su Canale 5 con protagonista Sabrina Ferilli. La serie, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, racconta la storia di Nanà, madre la cui vita cambia quando la figlia si ammala di leucemia. La donna indagando e scavando anche nel passato della sua famiglia, scopre che la causa risiede nelle polveri sottili emesse dalla Ghisal, acciaieria in cui il marito Sergio lavora da 20 anni. Nanà inizierà la sua battaglia per la verità affiancata dal giornalista Stefano per poi ottenere l’appoggio dell’intera comunità. Come previsto la fiction si è rivelata un vero e proprio successo conquistando 3.814.000 spettatori pari al 16.1%.

Gli ascolti di Rai 1, Rai 2 e Rai 3

A seguire la miniserie in onda su Canale 5, troviamo Rai 1 che con il film Mia e il leone bianco, pellicola del 2018 diretta da Gilles de Maistre, ha intrattenuto 3.630.000 spettatori pari al 14.5% di share. Subito dopo torna una serie tutta italiana, Rocco Schiavone 4 trasmessa su Rai 2 con protagonista Marco Giallini, che ha registrato 2.570.000 spettatori corrispondenti al 10.3%. Rimanendo in casa Rai su Rai3 Chi l’ha Visto?ha raccolto 2.291.000 di spettatori con uno share del 10%.

Gli ascolti delle altre reti

Tornando a Mediaset, subito dopo il terzo canale troviamo Italia 1 che con Barry Seal – Una Storia Americana, film del 2017 con Tom Cruise, ha intrattenuto 1.328.000 spettatori (5.4%). A seguire Rete 4 che con lo speciale di Stasera Italia programma condotto dalla giornalista Veronica Gentili, ha conquistato 671.000 spettatori con il 2.9% di share. Subito dopo troviamo la7 che con Atlantide – Storie di Uomini e di mondi condotto da Andrea Purgatori ha registrato 654.000 spettatori con uno share del 2.8%. A chiudere la coda Tv8 con la finale di Italia’s got Talent ha segnato il 6.4% con 1.405.000 spettatori e Canale Nove con Accordi & Disaccordi ha intrattenuto di 448.000 spettatori (1.7%).