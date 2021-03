Uomini e Donne, Samantha elimina Roberto | Con Alessio cresce la paura

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fatto sedere al centro studio la tronista Samantha e il corteggiatore Roberto. La ragazza, attraverso dei discorsi assolutamente non scontati, ha avuto modo di spiegare a quest’ultimo che sono su due binari diametralmente opposti. Per tale ragione, la sua decisione è stata assolutamente ineccepibile. Scopriamo subito cosa sia accaduto nell’ultima puntata.

La decisione della tronista

La tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio, sin dal suo ingresso a Uomini e Donne, non ha mai nascosto la sua indole e la sua identità vulcanica. Quest’ultima, in tempi non sospetti, ha fatto intendere che non cerca un uomo che stia lì come un soprammobile ma spera di trovare un qualcuno che possa tenerle testa ma che soprattutto si possa creare un feeling speciale. Per tale ragione, è entrato in studio il corteggiatore Roberto con il quale i rapporti sembravano vacillare sin dall’inizio di questa nuova esperienza televisiva. La ragazza campana, però, in tempi non sospetti, ha sempre fatto notare al ragazzo di notare in lui un atteggiamento non sempre chiaro ed onesto.

Non solo Roberto

Quando Samantha Curcio ed il corteggiatore Roberto sono stati seduti al centro dello studio di Uomini e Donne, la ragazza, dopo un battibecco lungo e forte, ha lasciato intendere di voler chiudere i rapporti con quest’ultimo e di voler guardare avanti. Il corteggiatore, dal canto suo, ha mostrato dispiacere e soprattutto di non capire tale decisione nonostante i litigi delle ultime settimane. Le attenzioni di Samantha, proprio nei giorni scorsi si erano concentrate anche su un cavaliere del trono over. Stiamo parlando di Gero che, però, proprio ad inizio settimana ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione e trovare il vero amore al di fuori del programma senza l’ausilio delle telecamere di Canale 5.

La tronista Samantha, però, nell’ultima puntata ha avuto anche un confronto con il suo corteggiatore Alessio. La ragazza non ha mai nascosto la sua volontà di conoscerlo meglio. Le piace e tanto ma cresce la paura. In puntata, Samantha ha fatto notare come il ragazzo annovererebbe tra le sue amicizie, diversi protagonisti passati del programma del Canale 5. In modo particolare, la ragazza avrebbe parlato delle due corteggiatrici Muriel e Claudia. A tal proposito spera che Alessio non sia giunto in trasmissione solo per visibilità.

Uomini e Donne e il rapporto tra Maria e Alessandro

In realtà, l’ultima puntata di Uomini e Donne ha trovato in Alessandro e Maria Tona un ennesimo battibecco non del tutto inaspettato. Infatti, il cavaliere sarebbe in procinto di frequentare anche la dama Federica.

Il suo modo di fare, però, avrebbe indotto a pensare in Gianni Sperti e Tina Cipollari che la Tona dovrebbe rifiutare di uscire con lui dopo la puntata per come si sta comportando.