Tommaso Zorzi spoilera il prolungamento dell’Isola dei Famosi: quando finirà?

Questa edizione dell’Isola dei Famosi risulta già molto simpatica per le varie gaffe fatte dall’altrettanto simpatica Ilary Blasi. Ad aggiungere la ciliegina sulla torta è Tommaso Zorzi che spoilera una novità del reality.

In pochissime puntate di inizio del reality dell’Isola dei Famosi, la conduzione di Ilary Blasi si sta già evidenziando come un’ottima scelta. La romana moglie di Francesco Totti piace tanto al pubblico per via del suo modo di presentare molto naturale e disinvolto, spesso anche protagonista di simpaticissime gaffe che donano leggerezza e ilarità al pubblico.

A farle da spalla, ci sono poi gli opinionisti in studio, tra cui il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, anche lui molto amato dal pubblico per il suo modo di fare.

La scelta di Zorzi nello studio dell’Isola dei Famosi, come già ampiamente detto, è stata mossa dall’urgente necessità di sostituire Elettra Lamborghini che, a pochi giorni dal via al programma, era risultata positiva al test Covid-19. Per fortuna è guarita ed è potuta rientrare ma, intanto, lo stesso Zorzi resta tra gli opinionisti e si lascia scappare una notizia scottante.

Tommaso Zorzi spoilera la fine dell’Isola dei Famosi

E’ l’edizione delle gaffe, dei siparietti e anche degli spoiler: così potremmo definire già l’Isola dei Famosi 2021. La conduzione di Ilary Blasi piace moltissimo e in studio, con il rientro di Elettra Lamborghini, anche la nota naturalezza di Iva Zanicchi è molto apprezzata dal pubblico.

In questa quindicesima edizione, ci pensa poi il neo vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi a dare quel giusto tocco di polemica al programma, punzecchiando i concorrenti. Prima dell’eliminazione, Zorzi aveva preso di mira, sempre bonariamente, il naufrago Akasha Kumar, spesso beccato dall’opinionista.

Insomma l’Isola dei Famosi, al di là delle vicende degli isolani, si sta rivelando una formula di successo anche per il team in studio, tra conduttrice e opinionisti, che riescono a movimentare e rendere simpatica ogni puntata in diretta.

Questa volta, però, Tommaso Zorzi si lascia andare una notizia inaspettata: l’Isola dei Famosi allunga i tempi per la fine. Quando ci sarà la finale?

“L’Isola dei Famosi finirà … “

L’opinionista dell’Isola dei Famosi, sgancia una notizia bomba e inaspettata e spoilera la data della finale del reality. Il tutto accade mentre Tommaso Zorzi viene intervistato in una diretta Instagram dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni e ammette che anche questa edizione, così come accaduto al reality del Grande Fratello Vip dov’è uscito vincitore, sarà prolungata e la più lunga della storia televisiva.

“Sarà un’edizione abbastanza lunga” svela Tommaso Zorzi. La domanda, quindi, sorge spontanea: quando finirà questa Isola? E l’opinionista rivela anche la data: il prossimo 2 giugno.

Sarà felice il team in studio di questo prolungamento? E soprattutto la padrona di casa, Ilary Blasi, che cosa pensa in merito alla data fissata per la finale?

Prima di iniziare la sua avventura al timone del reality, la moglie di Totti era stata chiara: “Io resto tre mesi, poi a giugno voglio andare a Sabaudia”. Adesso alla bellissima e simpaticissima Ilary Blasi toccherà preparare le valigie per Sabaudia dal 3 giugno in poi.