Elisabetta Canalis labbra rifatte? Il web insorge

Elisabetta Canalis pubblica un simpatico video su Instagram che mette in risalto la sua straordinaria bellezza ma tra la valanga di complimenti arrivati da parte dei fan, ce ne sono alcuni che evidenziano il suo presunto ritocchino. Ecco cosa è accaduto.

Dagli Usa l’ex velina incanta tutti

L’ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis continua a fare breccia nei cuori, per la sua indiscussa bellezza e sensualità. Da quando è approdata sul bancone del Tg Satirico di Antonio Ricci, ben 21 anni fa, la ragazza di Sassari ha portato avanti con successo la bandiera di icona sexy e oggi a 40 anni suonati, non ha assolutamente niente da invidiare alle sue colleghe più giovani, anzi, il suo fascino è cresciuto a dismisura.

Volata negli Usa, precisamente a Los Angeles, dove ha messo su famiglia con il con il chirurgo italo-americano Brian Perri e dal quale ha avuto una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015, Elisabetta Canalis non smette di far sognare i suoi fan attraverso i suoi profili social.

Gli scatti sensuali di Elisabetta Canalis

L’account Instagram di Elisabetta Canalis conta 2,8mil follower ed è qui che la bellissima ex velina bruna delizia i follower con scatti e video che raccontano alcuni momenti della sua giornata come gli allenamenti, i giochi con la sua bambina e soprattutto è attraverso questo canale che littlecrumb ,mostra i suoi outfit e le sue curve da cardiopalma.

Giusto in queste ore è apparso un reel simpaticissimo in cui la bella Elisabetta, giocando con il Blanket transition, passa da un stile casual, precisamente rappresentato da una giacca a vento, maglione e occhiali da vista a un outfit più fresco con jeans e top bianco vertiginoso. La Canalis ama cimentarsi in questi siparietti divertenti e allo stesso tempo molto accattivanti. Il suo pubblico non può che dire grazie.

I commenti di alcuni utenti

Il filmato condiviso dall’ex fidanzata di George Clooney ha ricevuto in brevissimo tempo una miriade di cuoricini e un tripudio di complimenti. Tuttavia c’è stata qualche voce fuori dal coro che ha puntato il dito contro la showgirl sarda, anzi per essere più precisi contro la sua bocca.

LEGGI ANCHE ———–>Elisabetta Canalis, il selfie allo specchio in reggiseno fa impazzire i fan

“Bellissima, però le labbra lasciale stare”, ha commentato un utente. Oppure: “Sei sempre bellissima..Ma smetti di gonfiarti le labbra che poi sembri un canotto” e ancora: “Le labbra non e no! Perchè mai scambiare l’identità di un volto con la volgarità?”

Insomma, c’è qualcuno che mette in dubbio la naturalezza delle labbra di Elisabetta Canalis che comunque, sono sempre state carnose, fin dai suoi esordi in TV. La protagonista non si è mai sbilanciata sul tema, anche se non ha mai dichiarato di essere contraria ai ritocchi estetici. Ci sono indiscrezioni infatti che riferiscono che si sia rifatta il seno.

LEGGI ANCHE ———–>Elisabetta Canalis vaccinata contro il covid: scoppia (l’inutile) polemica

Quello che è certo è che Elisabetta Canalis ama mantenersi in forma con un’alimentazione sana e con tanti allenamenti, ispirando così tante delle sue ammiratrici.