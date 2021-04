Alessia Marcuzzi, attaccata da Striscia la Notizia: ecco il motivo

Striscia la Notizia ha puntato il dito contro l’ospitata di Alessia Marcuzzi a Che tempo che Fa domenica scorsa. Il tg satirico di Antonio Ricci ha fatto le pulci alla iena di Canale 5

Alessia Marcuzzi a Che Tempo Che Fa

E’ un periodo di novità ma dal sapore un pò amaro per Alessia Marcuzzi. Archiviato il caso gossip che l’ha vista protagonista poco meno di un anno fa, con Belen e Stefano De Martino, giorni fa sono arrivate le critiche dagli utenti di Instagram e infine ci mancava anche Striscia la Notizia, che in queste ore le punta il dito contro.

Ispirandosi alla celebre canzone Sweet Harmony dei Beloved, Alessia Marcuzzi ultimamente si è mostrata senza veli, con altre persone, sul suo account Instagram per lanciare la sua linea dei prodotti per il corpo. Scatti assolutamente artistiche e per niente volgari, ma che chissà per quale motivo hanno fatto storcere il naso a doversi utenti.

Per lo stesso motivo (la sponsorizzazione dei suoi prodotti) Alessia Marcuzzi è stata travolta dalle polemiche dopo la sua presenza a Che Tempo che fa.

La polemica

Nella puntata di Che Tempo Che fa, andata in onda il 28 marzo su Rai Tre, è apparsa Alessia Marcuzzi, felice e sorridente di fare una chiacchierata con Fabio Fazio e di partecipare ad un simpatico siparietto con Luciana Littizzetto. Purtroppo la cosa piacevole e apparentemente innocua, ha scatenato in realtà una serie di polemiche perchè tra le altre cose, la conduttrice romana ha parlato anche dei suoi prodotti di bellezza. In realtà assieme alla comica torinese, ha mostrato in modo simpatico ed esasperato, proprio per far ridere, come si applica una crema per il viso.

La scenetta ha messo il servizio pubblico al centro di una tempesta perchè in questo modo si è fatta pubblicità ai prodotti della Marcuzzi, ma a rincarare la dose ci ha pensato un programma di Mediaset, ossia Striscia la Notizia.

L’attacco di Striscia la Notizia

Il tg satirico di Antonio Ricci, attraverso l’inviato Pinuccio, dalla sua consueta fantomatica emittente Rai Scoglio 24, in maniera sarcastica ha voluto dire la sua sulla faccenda, sottolineando che la Rai è stata molto generosa: “La tv di Stato è generosa, non aveva i soldi ed è andata là Alessia…”, ha tuonato l’inviato al secolo, Alessio Giannone, il quale ha messo al corrente i telespettatori di una coincidenza, ossia che Fazio, la Littizzetto e la Marcuzzi, hanno lo stesso agente e appartengono alla stessa agenzia.

L’agenzia ITC2000, che si occupa dei professionisti del mondo dello spettacolo, fondata da Giuseppe Caschetto, tra gli altri ha proprio i tre personaggi coinvolti nella polemica relativa all’ospitata di Che Tempo Che Fa.