Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 aprile: Patrizio affronta Alberto

Le anticipazioni di Un Posto al Sole delle puntate dal 5 al 9 Aprile 2021 in onda sempre dopo l’appuntamento con Bollani e Via dei Matti su Rai 3 alle ore 20:45 circa. Come ben sappiamo, le vicende a Palazzo Palladini negli ultimi giorni sono state molto roventi soprattutto per momenti delicati che riguardano Serena e Filippo e Alberto e Clara. Scopriamo tutto ciò che accadrà nelle prossime puntate della settimana successiva.

La puntata di lunedì 5 aprile

Nella puntata di lunedì 5 aprile ad Un Posto al Sole i fan avranno modo di scoprire ciò che accadrà soprattutto tra Clara e Alberto. Quest’ultimo sembrerà trovare come capro espiatorio di questa ribellione della compagna in Patrizio. Nel frattempo, Filippo e Serena sono rientrati dal capoluogo lombardo dove l’uomo ha ricevuto un secondo consulto medico. Per la situazione delicata che sta vivendo, il padre Roberto Ferri si mostra molto ingerente.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni venerdì 2 aprile: Clara affronta Alberto

Gli episodi di martedì 6 e mercoledì 7

Nella puntata di martedì 6 aprile, il figlio di Raffaele e Ornella, Patrizio, si mostrerà molto sensibile soprattutto nei riguardi di Clara per la situazione difficile che sta vivendo con Alberto. Proprio quest’ultimo, preso dalla rabbia, andrà via con suo figlio Federico mandando nello sconforto più totale la giovane Curcio. Roberto Ferri sta passando un periodo davvero molto difficile in quanto è sia preoccupato per i cantieri che per la situazione che si è venuta a creare per la talpa sia per la situazione complessa dal punto di vista della salute di suo figlio Filippo.

Nella puntata di mercoledì 7 Aprile, invece, il giovane Patrizio di Un Posto al Sole si sentirà sempre più confuso e diviso tra Rossella e Clara. La giovane Curcio dovrà fare i conti con il colpo di testa di Alberto Palladini. Per tale ragione chiederà aiuto a Giulia. Nel frattempo, però, Michele e Silvia sembreranno essere più vicini mentre Guido Del Bue è molto preoccupato per suo figlio Vittorio. Quest’ultimo, dopo la partenza di Alex, si è chiuso un po’ a riccio. Però ci penserà la cara Mariella ad essere portatrice di buone notizie.

Le puntate di giovedì 8 e venerdì 9

Nella puntata di giovedì 8 aprile di Un Posto al Sole Alberto si mostrerà molto deciso ovviamente nel respingere i continui attacchi persuasivi di Barbara Filangeri ma nel frattempo, il giovane Patrizio, si mostrerà duro nel volerlo affrontare faccia a faccia.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile: Alberto e Clara ai saluti

Nella puntata di venerdì 9 Aprile, invece, Franco Boschi continua ad essere il responsabile della sicurezza nonché il supervisor ai cantieri di Roberto Ferri. Michele e Silvia saranno sempre più vicini ed avranno modo di parlare a cuore aperto mentre Clara vorrà fare di tutto per agire anche con l’aiuto di Niko attraverso vie legali nei confronti del padre del suo figlio Federico, Alberto Palladini e i suoi gesti inconsulti.