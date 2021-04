Chiara Ferragni e la sua Vittoria: primi giorni tra vestitini firmati e tiralatte

“Non so proprio cosa mettermi” è un tormentone che può cominciare, inconsciamente, dai primi giorni di vita… specialmente se sei la figlia di Chiara Ferragni!

Una settimana di… Vittoria! Gravidanza e primi giorni vissuti passo passo su Instagram

I follower hanno seguito con affetto, apprensione e curiosità la gravidanza di Chiara Ferragni, che in effetti si è mostrata generosamente su Instagram immortalando sin dalle prime fasi la sua nuova vita con la piccola Vittoria, nata alla clinica Mangiagalli di Milano. Vittoria naturalmente sta già beneficiando della creatività della mamma, del suo senso dello stile e anche della generosità di amici e sponsor, il che non guasta. Per rendersene conto basta vedere quanto gia già fornito e ovviamente stiloso il suo guardaroba. A mostrarci il tutto è la stessa neomamma, nell’incantevole location del suo appartamento milanese pieno di fiori e palloncini colorati che, lei stessa scrive, “sono la mia ossessione”

Un guardaroba che è già da baby fashionista!

Il profilo Instagram e le relative stories sono praticamente una passerella su cui “sfilano” i generosi regali e le eleganti mise per la piccola Vittoria. La più famosa è ormai la tutina rosa della linea baby della Chiara Ferragni Collection con le taschine impunturate ma ci sono altri pezzi forte il cui costo fa impallidire. Dall’abitino in tulle firmato Gucci a 730 euro alla grintosa tutina animalier di Roberto Cavalli all’abitino di Dior dalla delicata stampa Toile de Jouy da 420 euro. Se pensavate all’equivalenza abiti piccoli = prezzi piccoli, chiaramente vi stavate sbagliando. L’abbigliamento baby è tra i più ricercati e, naturalmente se firmato, costosi.

Non solo abiti, anche accessori! Tenere e delicate le mini Superga in pizzo rosa, ma Vittoria Lucia Ferragni non avrà che l’imbarazzo della scelta anche per i suoi piedini, visto che su Instagram hanno “sfilato” anche mini Tods e mini Nike: fashion dalla testa ai piedi, è il caso di dirlo! Oltre agli elementi di vestiario, a casa Ferragnez sono arrivati anche la carrozzina tutta loghi di Dior (5900 euro!) e un gigantesco orso Fendi.

La maternità “pratica” di Chiara Ferragni dal tiralatte al cuscino per allattamento

La vita di una neomamma è però fatta anche di altri momenti meno fashion e più pratici, come quelli dedicati all’allattamento al seno. Chiara si è mostrata su Instagram mentre allatta la sua piccola appoggiata sul cuscino Boppy di Chicco. Oppure alle prese con il tiralatte, incorporato nel reggiseno Medela, con attaccate le due bottigliette, come quello indossato da Katy Perry. Sono elementi che non sono stati sponsorizzati ma che naturalmente, per il solo fatto di essere passati sul profilo Instagram della influencer più famosa al mondo diventeranno popolarissimi.

Non tutto il fashion vien per nuocere: la generosità dei Ferragnez

Non è difficile immaginare che la maggior parte di questi oggetti, dagli accessori ai vestitini, non siano stati acquistati dai Ferragnez ma gentilmente omaggiati. Per questo motivo Chiara e Fedez hanno già deciso di donare la maggior parte dei regali già ricevuti a una associazione a sostegno delle mamme in difficoltà, perché la ricchezza di cui entrambi godono non ha fatto loro dimenticare quanti, tanti, sono meno fortunati di loro. Un impegno per cui mesi fa hanno ricevuto l’Ambrogino d’oro. Proprio dalle sue Instagram Stories Chiara ha chiesto ai follower di segnalare un’associazione cui poter donare invitando anche i follower che siano nelle condizioni adatte a fare altrettanto.