La prima comparsa della Regina Elisabetta dopo il vaccino

La Regina Elisabetta torna a mostrarsi in pubblico dopo l’isolamento nel Castello di Windsor: ecco come sta.

Nel mondo sono sempre di più le persone che stanno aderendo alla campagna vaccinale contro il Covid-19 per tornare a vivere la normale quotidianità di cui la popolazione globale è stata privata da più di un anno a questa parte. Tra i fortunati che possono dire addio all’isolamento e tornare a respirare all’aria aperta c’è anche una delle donne più longeve nella storia del Regno Unito: la regina Elisabetta.

La somministrazione del vaccino nella royal family

La sovrana britannica aveva avuto la prima dose di vaccino il 9 gennaio assieme al 99enne Principe consorte Filippo. In seguito, la prima iniezione era stata somministrata anche all’erede al trono Carlo e alla moglie Camilla, Duchessa di Cornovaglia, la quale ha poi rivelato di aver ricevuto AstraZeneca. Ora che ha anche ricevuto la seconda dose di vaccino, la regina Elisabetta non ha perso tempo ed è subito riapparsa in pubblico, rassicurando tutti i cittadini che temevano per la sua salute.

La prima uscita pubblica dopo l’isolamento

Per la prima volta dopo cinque mesi d’isolamento cautelare nel Castello di Windsor, la sovrana inglese, che il prossimo 21 aprile compirà 95 anni, si è mostrata in pubblico in occasione di una cerimonia in onore dell’aeronautica australiana. In particolare, si trattava del centenario della Royal Australian Air Forcea (RAAF). Per la sua prima uscita, la regina Elisabetta ha scelto un completo color lime e ha commentato: “Sono davvero felice di essere qui”.

L’ironia della Regina Elisabetta

La cerimonia è stata accompagnata da un rito in memoria dei caduti, tenutosi presso il Cmmonwealth War Graves Commission Air Forces Memorial di Runnymede, nel Surrey. Affiancata dall’alto commissario dell’Australia a Londra, George Brandis, e da esponenti del vertice militare, la regina Elisabetta ha esaltato “Il sacrificio e le qualità” dei circa 350.000 uomini e donne che hanno servito nei ranghi della RAAF dal 1921 a oggi e dei circa 11.000 di loro caduti fra la seconda guerra mondiale e altri conflitti combattuti al fianco dei britannici: dal sud-est asiatico, all’Iraq, all’Afghanistan.

Non è mancata neanche una battutina sulla Russia. La donna, infatti, rivolgendosi a un pilota australiano di base nel Regno Unito fra le file di uno squadrone di caccia Typhoon, gli ha chiesto di punto in bianco se fosse mai stato “spedito a intercettare i russi”. Una domanda a cui l’ufficiale ha risposto prontamente: “that’s correct, ma’am, it’s a lot of fun for us!” (“esatto signora, ed è uno spasso!”).

La campagna vaccinale nel Regno Unito

Insomma, in questa speciale occasione la regina Elisabetta si è mostrata in forma smagliante e la sua ironia non è stata da meno. La speranza è che presto tutto il Regno Unito, insieme agli altri paesi nel mondo, possa ricevere il vaccino nel minor tempo possibile. Secondo quanto riportato dal Sun, al momento l’adesione da parte dei cittadini inglesi alla campagna vaccinale sarebbe pari al momento al 99,25% fra le oltre 4 milioni di persone a cui è stato finora offerto il richiamo.

