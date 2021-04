In arrivo “Black Widow”, il nuovo film Marvel: ecco la data

Casa Marvel è pronta ad avviare la “Fase Quattro” con Black Widow, che uscirà in contemporanea nelle sale italiane e su Disney+.

È in arrivo il film basato sul personaggio di Natasha Romanoff dei fumetti Marvel Comics. La pellicola, prodotta dai Marvel Studios e distribuita dai Walt Disney Studios Motion Pictures, è la ventiquattresima del Marvel Cinematic Universe e la prima della cosiddetta “Fase Quattro”. Black Widow, scritto da Eric Pearson da una storia di Jac Schaeffer e Ned Benson, vede Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff (Vedova Nera). A lei si uniscono Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz.

La storia

In Black Widow, ambientato dopo degli eventi di Captain America: Civil War (2016), un pericoloso complotto viene alla luce e Natasha Romanoff è costretta alla fuga. Vedova Nera si troverà a fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Le riprese

Le riprese del film sono iniziate nel maggio 2019 in Norvegia, con Gabriel Beristain come direttore della fotografia. L’intenzione della regista Cate Shortland era quella di realizzare un film incentrato sul pericolo ma che fosse anche “molto emozionante e legato alla narrazione”, aggiungendo di aver preso ispirazione dal film Dragon Trainer (2010). Nel giugno 2019 le riprese si sono spostate ai Pinewood Studios di Londra. Nello stesso mese Ray Winstone ha fatto il suo ingresso nel cast del film. A luglio le riprese si sono poi spostate nel Surrey, in Inghilterra.

Il film è stato ufficialmente annunciato al San Diego Comic-Con International nello stesso mese. A settembre 2019 viene anche comunicato che Robert Downey Jr. sarebbe apparso nel film riprendendo il ruolo di Tony Stark / Iron Man dalle precedenti pellicole del MCU. Contemporaneamente, le riprese si spostano a Macon, in Georgia. Alcune foto dal set rivelano che William Hurt avrebbe ripreso il suo ruolo di Thaddeus Ross. Parte delle riprese si tengono anche ad Atlanta, a Budapest e in Marocco, per terminare ufficialmente a ottobre 2019.

Quando esce Black Widow

Il primo trailer del film è stato distribuito a dicembre 2019. Il 14 gennaio 2020 è poi comparso un secondo trailer, seguito il 9 marzo 2020 da quello che avrebbe dovuto essere il trailer finale. Un nuovo trailer è stato infine distribuito il 3 aprile 2021, dopo il rinvio di oltre un anno causato dalla pandemia di COVID-19. L’uscita del film, inizialmente prevista per il 29 aprile in Italia e il 1º maggio 2020 negli Stati Uniti, è stata rinviata a novembre a causa della pandemia. Nel settembre 2020 è stato poi nuovamente rimandato al 7 maggio 2021.

Ora, si ha finalmente la data definitiva. Black Widow verrà distribuito negli Stati Uniti e in Italia il 9 luglio 2021, in contemporanea al cinema e sulla piattaforma di video on demand Disney+ con pagamento aggiuntivo. In Francia verrà distribuito al cinema dal 7 luglio, mentre in Germania dall’8 e il giorno seguente su Disney+.

