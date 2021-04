Tommaso Zorzi, la verità su Gabriel Garko: “Tra me e lui….”

Tommaso Zorzi in una recente puntata di Verissimo, rompe il silenzio su Gabriel Garko svelando una volta per tutte cosa c’è tra lui e l’attore.

Insieme a passeggiare per le strade in città

E’ senza dubbio uno dei personaggi più seguiti del momento, Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip edizione 2021. Ospite in svariati salotti televisivi, nonché opinionista de L’Isola dei Famosi, il web Influencer si è sempre contraddistinto per la schiettezza e per il suo modo di essere aperto e senza troppi giri di parole.

Tommaso Zorzi in questi giorni è finito sotto la lente d’ingrandimento del gossip a causa di uno suo presunto flirt con Gabriel Garko. L’ex gieffino e il bellissimo de L’Onore e il Rispetto sono stati “pizzicati” prima a Roma e poi a Milano, insieme. Ma il 26enne milanese ha messo le cose in chiaro da Silvia Toffanin, a Verissimo, dove è stato ospite nella puntata andata in onda sabato scorso.

L’incontro segreto di Tommaso Zorzi e Gabriel Garko

A passeggio soli soletti: è così che sono stati sopresi circa due settimane fa Tommaso Zorzi e Gabriel Garko. Vederli insieme ha scatenato la fantasia dei fan che hanno subito sperato in una storia super romantica per i due personaggi più in voga del momento.

Come sanno i telespettatori Gabriel Garko proprio al Grande Fratello Vip, lo scorso autunno, attraverso una lettera aperta a Rosalinda Cannavò, ha fatto coming out, scatenando una serie di reazioni nel web e nei salotti televisivi. A dare rinforzo ad una presunta liaison tra i due protagonisti, è stato poi l’incontro segreto avvenuto a casa di Stefania Orlando, come se, dalla cara amica di Zorzi ed ex gieffina, fossero avvenute le presentazioni ufficiali. Ma è realmente così? C’è amore tra Zorzi e Garko?

Le parole di Zorzi

E’ stato lo stesso Influencer a mettere luce sulla faccenda a Verissimo, replicando agli insistenti pettegolezzi che lo vorrebbero felicemente coinvolto in una relazione d’amore con l’attore torinese. “Siamo amici” ha confermato Zorzi, raccontando i dettagli del loro incontro: “Lui era a Milano e ci siamo visti, ma siamo solo amici. In quel momento ci hanno beccati, ma lui stava andando a ritirare una giacca”.

Intanto Tommaso in queste ore è al centro dell’attenzione per un’altra cosa che non riguarda i sentimenti. L’ex gieffino attraverso il suo profilo social ha fatto sapere di essere stato vittima di un piccolo incidente domestico.

“Mi sono appena svegliato e ho fatto questo” ha fatto sapere Zorzi attraverso un video caricato sulle sue storie di Instagram. L’ex concorrente di Riccanza ha mostrato successivamente ai suoi follower, il suo braccio. “Vi sembra normale? Appena sveglio” commenta con la voce ancora un po’ impastata. Ridendo, poi, Zorzi ha spiegato bene cosa è successo: “per la prima volta da quando abito qui sono caduto dalle scale”.