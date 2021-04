Ascolti Tv domenica 4 aprile: Il Borgo dei Borghi conquista la serata di Pasqua

Scopriamo chi ha conquistato i telespettatori nella serata di domenica 4 aprile in cui tutta Italia essendo zona rossa si è trovata a passare la giornata di Pasqua in casa.

Nella serata di domenica 4 aprile, come di consueto, le reti televisive hanno proposto un’offerta ampia e in grado di accontentare i gusti dei telespettatori. Scopriamo chi ha avuto la meglio.

Il successo de Il Borgo dei Borghi

In occasione della festività pasquale, Rai 1 ha trasmesso Risorto, pellicola del 2016 diretta da Kevin Reynolds che racconta la resurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento. Il film è stato seguito da 3.787.000 spettatori segnando uno share del 15.5%. A sorpresa subito dopo il primo canale troviamo Rai 3 che conquista 2.090.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7%, grazie a Il Borgo dei Borghi, programma condotto da Camila Raznovich giunto all’ottava edizione, che racconta alcuni dei borghi più belli del nostro paese facendoli sfidare e decretando il vincitore attraverso i voti del pubblico sull’apposito sito.

Italia 1, Canale 5 e Rai 2

Ci spostiamo in casa Mediaset con Italia 1 impegnata nella messa in onda della saga di Pirati dei Caraibi, che durante la serata di domenica ha visto la trasmissione del quarto capitolo, Oltre i confini del Mare, conquistando 1.761.000 spettatori con il 7.6% di share. A seguire troviamo Canale 5 con Zoo – Un amico da salvare, pellicola del 2017 diretta da Colin Mclvor con Art Parkinson e Penelope Wilton, che ha intrattenuto 1.597.000 spettatori pari al 7% di share. Torna su Rai 2 l’appuntamento con 9-1-1, serie tv che racconta le avventure di forze dell’ordine, pompieri e paramedici, che ha tenuto davanti allo schermo 1.346.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio mentre durante il secondo episodio 1.366.000 spettatori (5.4%).

Gli ascolti delle altre reti

Subito dopo troviamo Rete 4 che ha messo in onda Baciato dalla Fortuna, film del 2011 diretto da Paolo Costella con Asia Argento e Vincenzo Salemme, intrattenendo 1.268.000 spettatori con il 5.2% di share. Buon risultato per Tv8 che con Bruno Barbieri – 4 Hotel, ha conquistato 506.000 spettatori corrispondenti a uno share del 2,2%. A seguire si piazza La7 con Sette anni in Tibet, film cult del 1997 con protagonista Brad Pitt, visto da 442.000 spettatori pari al 2.1%. A chiudere Canale Nove con Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco che ha intrattenuto 215.000 spettatori con lo 0.9% di share.