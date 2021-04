Cosa succederà nella puntata di Domenica Live in onda domenica 4 aprile 2021? Scopriamolo spulciando tra le anticipazioni del programma condotto da Barbara D’Urso che vede l’approfondimento di fatti di cronaca e gossip.

Le anticipazioni della prossima puntata di Domenica Live sono state rivelate da Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di pomeriggio 5, andata in onda venerdì 2 aprile 2021.

Il programma ha dato ampio spazio all’attualità, per poi concentrarsi su temi più leggeri, fino a quando la conduttrice non ha deciso di annunciare una sorpresa che riguarda la sua trasmissione domenicale.

Anticipazioni Domenica Live, novità per il programma di Barbara D’Urso

Ebbene, Domenica Live, a partire dalla prossima domenica, andrà in onda per ben quattro ore. La puntata comincerà alle 14 e 40 e terrà compagnia agli affezionati telespettatori per tutto il pomeriggio fino all’inizio di Avanti un altro: si preannuncia dunque una super puntata.

In diretta a Pomeriggio 5, la D’Urso ha voluto anticipare qualcosa di quanto accadrà al pubblico che la segue e la ama da molti anni: ecco quali sono le novità in programma per questa puntata speciale che andrà in onda a Pasqua. Avete capito bene, contrariamente a quanto succedeva nel passato, quando i palinsesti televisivi lasciavano spazio a repliche o film per tutta la famiglia nel giorno di Pasqua, quest’anno, complice la situazione pandemica, i programmi più amati andranno in onda per tenere compagnia agli italiani.

Domenica Live, quindi, ci sarà, come anticipato proprio da Barbara: “Io ho il privilegio di passare la Pasqua e la Pasquetta in diretta con voi. Farò un tentativo domenica, perché sono una pazza!”. La D’Urso sarà regolarmente in onda anche lunedì con Pomeriggio 5, ma non è tutto: con la chiusura anticipata di Live non è la D’Urso, la presentatrice torna alle origini, allungando la durata dell’appuntamento festivo.

L’annuncio di Barbara D’Urso: il pubblico in fremente attesa

La D’Urso si prepara a gestire quattro ore di diretta, preannunciando una puntata ricca di colpi di scena. Carmelita sta preparando una trasmissione che difficilmente il suo pubblico dimenticherà e ne parla in questo modo: “Farò un tentativo…Un esperimento di metatelevisione. Non posso spiegarvi che cosa!”. Un annuncio che sta creando molta attesa, c’è fermento tra i telespettatori che non perdono una puntata del programma, ricco di ospiti, che cerca di far luce sui fatti di attualità più interessanti per il pubblico italiano. Come sempre, grande spazio sarà dedicato al gossip: Barbara D’Urso ha messo a punto un format che riesce a spaziare da un argomento all’altro senza risultare pesante per chi lo guarda da casa.

Temi più seri e temi leggeri si alternano, così come gli ospiti nel salotto televisivo di Carmelita. E chissà che anche questa volta la presentatrice di Canale 5 non tiri fuori qualche scoop, come è già successo in passato, magari qualche busta choc che riveli qualcosa di inaspettato sui protagonisti del piccolo schermo, come accaduto ad Akash Kumar, uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Per saperlo non resta che seguire l’attesissima puntata di Pasqua.