Uomini e Donne, stop al programma: perché non va in onda oggi

I fan del dating show di Maria De Filippi rimarranno forse delusi dalla mancanza di Uomini e Donne dai palinsesti: ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, un successo che dura dal 1996!

Dal 1996, anno del suo debutto, Uomini e Donne ha incontrato sempre più il favore e il gradimento del pubblico che, per 25 stagioni si è appassionato ai drammi e alle vicende dei suoi protagonisti, che nel tempo sono diventatati veri e proprio personaggi e in alcuni casi tormentoni. Come non citare Tina Cipollari e il suo ormai celeberrimo “No Maria, io esco”? Oggi che Tina è opinionista, la Dama protagonista è Gemma Galgani, alla continua ricerca di un principe azzurro più o meno attempato.

5 aprile: che fine ha fatto Uomini e Donne? Sparito dal palinsesto…

Trono, Trono over, trono gay: tanti personaggi, tante dame, tanti cavalieri, tante vicende si sono avvicendati nel pomeriggio di Canale 5, regalando ai telespettatori una regolarità e una consuetudine che hanno contribuito a fidelizzarli. Complice anche il fatto di essere una trasmissione registrata e dunque poco suscettibile ai tanti cambiamenti e a eventi esterni che possono inficiarne la programmazione. Eppure oggi, 5 aprile, lunedì di Pasquetta, Uomini e Donne lascia i suoi affezionati telespettatori “orfani”. Molti altri programmi della rete rispettano e hanno rispettato i palinsesti. Dunque cosa è successo perché i vertici di Mediaset prendessero una tale decisione?

Uomini e Donne lascia il posto a Svegliati amore mio. Ecco quando tornerà

Niente di grave, né di preoccupante, anzi: una buona notizia per Canale 5! La fiction Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, sta ottenendo davvero un grande successo e visto che mercoledì 7 aprile in prima serata andrà in onda la terza e ultima puntata, Mediaset ha pensato a chi si fosse perso le prime due, riproponendole proprio oggi alle 14.45 nell’orario di solito destinato a Uomini e Donne. Le repliche delle prime due puntate di Svegliati amore mio andranno in onda anche al posto di Amici, in modo che tutto il pubblico abbia la possibilità di arrivare preparato alla conclusione della fiction.

I telespettatori però non dovranno stare troppo in ansia! Gli appassionati di Uomini e Donne e delle vicende dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi ritroveranno i loro beniamini e le loro intricate vicende sentimentali domani, 6 aprile, all’orario consueto!

Svegliati amore mio, il grande successo su Canale 5

Ma di cosa parla Svegliati Amore Mio? Prende spunto da una storia vera e racconta la lotta di una madre che scopre che la figlia, insieme ad altri compagni di scuola, è stata colpita da una malattia gravissima, la leucemia, causata dalle polveri sottili emesse dalla vicina acciaieria in cui lavorano quasi tutti gli uomini del paese e che in effetti manda avanti tutta l’economia totale facendo però pagare un prezzo carissimo ai suoi cittadini, ai suoi lavoratori e alle loro famiglie. La madre, Nanà, interpretata da Sabrina Ferilli, tra l’altro grande amica di Maria De Filippi si batte con tutte le sue forze contro il muro di omertà che protegge l’acciaieria, aiutata da un coraggioso giornalista, Stefano Roversi, interpretato da Francesco Venditti, figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo, che ha curato soggetto e sceneggiatura della fiction insieme al marito Ricky Tognazzi, che ne è anche regista.