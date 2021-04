Francesco De Gregori compie 70 anni: la vita, il successo e qualche curiosità

In occasione del suo prossimo compleanno, ripercorriamo la vita di Francesco De Gregori e vi sveliamo alcune curiosità sul “principe” della musica italiana.

Il 4 aprile Francesco De Gregori compie 70 anni! Con la sua musica ha segnato la storia del cantautorato italiano, arricchendolo di varietà: dal rock alla musica popolare. Spesso definito cantautore e poeta, De Gregori ha sempre preferito identificarsi semplicemente come “artista”. Per conoscere la sua storia dobbiamo tornare indietro nel tempo, esattamente al 1966, quando per la prima volta all’età di 9 anni iniziò a suonare la chitarra.

Gli esordi al Folkstudio

È grazie al fratello che il giovane Francesco inizia a esibirsi in pubblico: Luigi suona al Folkstudio, dove presenta canzoni tradizionali statunitensi e propri brani. Un giorno, agli inizi del 1969, il piccolo De Gregori fa ascoltare al fratello una canzone che aveva appena scritto, intitolata Buonanotte Nina, i cui accordi erano presi da una canzone di Fabrizio De André ma eseguiti nella sequenza inversa. Luigi la impara e la canta al Folkstudio ottenendo un certo successo, per cui propone al fratello di cantarla la domenica successiva. È proprio qui che De Gregori inizia a muovere i primi passi e a conoscere diversi musicisti.

Alice non lo sa

Il primo album da solista di De Gregori esce nel 1973 con il titolo Alice non lo sa. Con questo disco l’artista inaugura quella tradizione di ritratti femminili che diventeranno il tratto distintivo delle sue creazioni e lo porteranno al successo. Successo che arriva in piena nel 1975 con Rimmel, uno dei dischi più venduti del decennio. A questo seguono indimenticabili collaborazioni con Fabrizio De André, Lucio Dalla, Claudio Baglioni.

LEGGI ANCHE: Franco Battiato compie gli anni e tutti si chiedono quando tornerà

Il successo senza tempo

Negli anni ’80 l’uscita dell’EP La donna cannone riscuote un enorme successo di pubblico e di critica, tanto che De Gregori viene soprannominato “Il principe”. Da allora l’artista continua inarrestabile il suo percorso come, diventando una delle colonne portanti della musica italiana. A partire dal 2010, De Gregori vive una seconda giovinezza con tour in piccoli locali o teatri, partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive un tempo impensabili, fino al tour dell’estate 2019 in versione sinfonica e all’annuncio di un concerto insieme ad Antonello Venditti allo Stadio Olimpico di Roma, per il 5 settembre 2020 (poi spostato a causa della pandemia). Insomma, un artista che ancora oggi, forte dei suoi 70 anni, continua a suonare la sua musica con entusiasmo ed energia.

Tre curiosità su Francesco De Gregori

Quando si tratta di scrivere il testo di una nuova canzone, De Gregori scrive una prima bozza a mano, ma prima di stenderla al computer, riporta le parole su un foglio con una vecchia macchina da scrivere. Anche i cantanti hanno le loro canzoni del cuore. Tra quelle che De Gregori avrebbe voluto scrivere ci sono Vita Spericolata di Vasco Rossi e Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. L’artista possiede una piccola azienda a Sant’Angelo di Spello, in provincia di Perugia, gestita dalla moglie Alessandra Gobbi, che produce un olio etichettato “le Palombe” che alla quinta edizione del concorso “Premio Biol” si è piazzato al quinto posto della classifica finale.

LEGGI ANCHE: Ricordando Nino Manfredi: 100 anni dalla sua nascita