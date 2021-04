Anticipazioni Paradiso delle Signore 5 aprile: Vittorio sta male

Cosa succederà oggi nella fiction pomeridiana di RaiUno? Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 5 aprile. A cominciare da un incidente…

Una Pasqua movimentata: l’incidente di Vittorio

La Pasqua di Vittorio Conti e della sua famiglia è stata molto movimentata. Vittorio ha aggredito Dante, poi ha deciso di partire alla volta di Parigi per avere un confronto faccia a faccia con la moglie Marta. Ma le cose sono andate in maniera inaspettata. Sulla strada verso la Francia, il direttore del Paradiso delle Signore ha avuto un incidente. È tornato a casa malconcio, dolorante e furioso per l’accaduto ma a casa ha cercato di ritrovare la serenità. Beatrice, preoccupata per lui, ha cercato di stargli vicino e accudirlo avendo però cura di non essere troppo invadente per evitare che la sua eccessiva vicinanza potesse compromettere ulteriormente il matrimonio del cognato.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Pasquetta spensierata

Intanto al Paradiso delle Signore ci si organizza per Pasquetta: Armando decide di trascorrere la giornata insieme a Rocco e a Pietro. I tre decidono di andare a fare una passeggiata in bicicletta, mentre Stefania, Maria, Irene e Anna hanno invece deciso di trascorrere la serata insieme, al cinema, tra sole donne. E Marcello e Ludovica? Lui ha progetti romantici: ha infatti accettato l’invito di Ludovica a Villa Brancia per un picnic. Salvo intanto torna a casa: Sofia lo ha convinto infatti a perdonare il padre dopo che Giuseppe le ha chiesto scusa. Momenti leggeri e spensierati per tutti, che però sono solo una quieta attesa prima della tempesta: nel grande magazzino stanno infatti per succedere grossi guai…

Dissidi tra padre e figlio: Salvo va via di casa ma poi torna sui suoi passi

L’atteggiamento di Giuseppe continua a innervosire sia Salvo sia Agnese. La sarta riesce comunque a dissimulare il suo fastidio, mentre Salvo non riesce a sopportare i soprusi del padre. E quando ha scoperto che questi ha aggredito anche Sofia, ha deciso di andar via di casa. Tornando però sui suoi passi dopo un paio di giorni di assenza. La Galbiati lo ha informato che Giuseppe ha chiesto il suo perdono e forse qualcosa ancora può essere salvata. Ma non bisogna farsi illusioni. I problemi sono ancora all’inizio: Giuseppe infatti non mancherà di deludere ancora il figlio…