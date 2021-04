Svelato il volto di Myss Keta, la cantante mascherata: le foto

La celebre cantante mascherata è stata beccata dai paparazzi: ecco il vero volto di Myss Keta.

Myss Keta, la cantante mascherata più famosa d’Italia, ha rivelato il suo volto. Il personaggio, costruito nel 2013 dal Motel Forlanini, interessato per cogliere lo spirito della cultura underground di Milano, si è fatto conoscere per la prima volta nell’ottobre dello stesso anno con il singolo Milano, sushi & coca che ha ottenuto un grande riscontro mediatico ma anche una serie di critiche a causa dei contenuti estremamente provocatori.

Chi è Myss Keta

Esplicita, ironica, dissacrante, a rivelare il vero spirito di Myss Keta è stata la cantante stessa:

“Io sono sempre stata legata al mondo clubbing, gay, queer e il progetto di Myss Keta, nato in una notte d’agosto, mi ha dato modo di riflettere sui valori sottesi a questo universo. Senza addentrarmi in definizioni strane, posso dire che la cultura del clubbing spinge ogni individuo ad abbracciare se stesso. Implica una liberazione dalle gabbie della quotidianità che è sempre stata parte del progetto Keta”.

Universalità e individualità sono i due valori che si fondono in Myss Keta e che trovano forma concreta nel suo volto perennemente coperto da un velo.

Le foto che rivelano la sua identità

Ma ormai il volto di Myss Keta non è più avvolto dal mistero. Il settimanale “Vero”, infatti ha pubblicato le foto della cantante senza la mascherina. La colpa è tutta di un aperitivo preso con un amico a Venezia, mentre faceva una pausa dal set di “Celebrity Hunted”, il reality show di Amazon Prime in cui i personaggi famosi sono “ricercati” e devono scappare in tutta Italia per 14 giorni.

Altri dettagli sulla cantante

L’identità misteriosa, tratto distintivo della cantante della bella vita milanese, ormai è stata svelata al mondo intero. Tuttavia, anche se il suo viso ormai è facilmente identificabile, rimangono ancora del tutto sconosciuti altri aspetti della sua identità, come l’età e il suo vero nome. Riguardo quest’ultimo, in una conversazione con Andrea Zelletta al Gf Vip Tommaso Zorzi si è riferito alla cantante chiamandola Monica, nome che la stessa Myss Keta ha utilizzato in una canzone, per cui anche questo potrebbe non essere più un mistero.

Il cielo non è un limite

Le foto di Myss Keta sono uscite sul settimanale “Vero” proprio nello stesso giorno in cui la cantante, a sorpresa, ha pubblicato Il cielo non è un limite – Lato B, che contiene due brani, Miriam e L 02 e freestyle, che completano l’Ep pubblicato l’anno scorso. Le due tracce sono state definite da lei “due incursioni inaspettate e fulminee in una twilight zone sonora, fra dark wave e rumorismo elettronico, dove l’azzurro del cielo lascia il posto all’oscurità della notte”.

Con queste parole, l’icona dell’underground milanese conferma come, nonostante il mistero sul suo volto sia stato svelato, sia ancora in grado di essere imprevedibile e di sorprendere il pubblico con i suoi brani estremamente originali. Dopo Una vita in Capslock e Paprika, chissà quali saranno le reazioni dei fan al nuovo album.

