Oggi è un fenomeno televisivo e del web: avete riconosciuto questo dolce bambino?

Il suo successo è nato sul web ed è stato riconfermato sul piccolo schermo: questo dolce bambino piace così tanto che il giornalista Maurizio Costanzo lo ha definito un ‘fenomeno televisivo’. Lo avete riconosciuto?

Dal cilindro del web, in particolare dei profili social, ogni tanto spuntano fotografie che sono un vero e proprio tuffo nel passato. Diventa, così, quasi un gioco divertente riconoscere, in quegli scatti di anni fa, tra i lineamenti dei volti di bambini, di quale vip affermato oggi si tratta.

Questa volta capita al primo piano di questo dolce bambino che guarda dritto l’obiettivo della fotocamera e già dimostra di padroneggiare la situazione sotto i riflettori.

Oggi è un giovane uomo che sta riscuotendo un enorme successo, incoronato dal pubblico ed apprezzato per le sue doti di showman dai colleghi del mondo dello spettacolo: avete riconosciuto chi si nasconde dietro il viso d’angelo di questo bambino? Vediamolo insieme.

Chi è questo dolce bambino?

Un nasino all’insù, gli occhioni color nocciola che guardano dritto l’obiettivo, un visino dolce da bambino: tanta tenerezza in questa foto amarcord spuntata dai social. Il bambino in questione è il famoso Tommaso Zorzi, influencer milanese, vincitore del Grande Fratello Vip e attualmente opinionista dell’Isola dei Famosi.

E’ rimasta la dolcezza nei lineamenti del suo viso ma, oggi, Tommaso Zorzi ha perfezionato anche un modo di fare sagacemente pungente e punzecchiante, che tanto piace al pubblico.

Il pubblico del reality di Alfonso Signorini non ha avuto dubbi, facendo salire il giovane Zorzi sullo scranno del Grande Fratello Vip e incoronandolo il vincitore. Da quel momento, l’influencer, che già nella Casa di Cinecittà si era distinto per le doti di intrattenitore, è corteggiato da molti programmi televisivi e da nomi blasonati della conduzione: parliamo di Maria De Filippi, che gli ha proposto una collaborazione, dalla D’Urso che sembra lo volesse in studio come ospite fisso, fino ad Ilary Blasi che è riuscita ad avere Tommaso come opinionista del suo reality.

Lo stesso Maurizio Costanzo, dopo aver avuto Tommaso Zorzi nel suo programma in veste di ospite, lo ha definito un ‘fenomeno mediatico’ perché: ““Sono anni che faccio questo mestiere e tutti questi messaggi insieme per un ospite non li ho mai avuti! Sono stupito!”.

Il compleanno di Tommaso Zorzi

Intanto il vincitore del Grande Fratello Vip, il 2 aprile ha spento le sue prime 26 candeline e ha festeggiato nello studio dell’Isola dei Famosi.

Allo scoccare della mezzanotte, nello studio della Blasi è scattata la festa gioiosa per il giovane Zorzi e ad alzarsi e fargli gli auguri sono state Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, sue colleghe opinioniste, e la conduttrice Ilary. Il pubblico presente ha intonato per Zorzi la canzone di ‘Tanti auguri a te‘ ma l’unico a restare impassibile è stato Roger Garth, presente in studio in qualità di sostenitore.

Sembra infatti che tra Zorzi e Garth non ci sia molta simpatia e anzi, stando a quanto detto dai rumors, sembra proprio che il biondino abbia come intento principale quello di adombrare la figura di Tommaso Zorzi.

Il sogno di Roger Garth è quello di soffiare la poltrona da opinionista a Tommaso? Chissà ma se così fosse, sarebbe davvero una ardua impresa.