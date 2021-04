Iva Zanicchi e i suoi dubbi su Tommaso Zorzi

Nei camerini dell’Isola dei Famosi, l’opinionista e cantante Iva Zanicchi incontra la mamma del suo collega e, intanto, in modo molto schietto ammette di aver avuto dei dubbi su Tommaso Zorzi: “Pensavo che fosse ….”.

Il team di opinionisti nello studio dell’Isola dei Famosi si sta mostrando davvero un gruppo affiatato e di successo: ognuno dei tre personaggi televisivi, nel pieno della propria natura, tiene alta l’attenzione del pubblico e punzecchia a dovere i naufraghi.

Ilary Blasi, la conduttrice, può contare su una squadra bomba: c’è Elettra Lamborghini, rientrata in ritardo per via del Covid-19, che si evidenzia per la spontaneità dei suoi commenti alle vicende dei concorrenti; Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, non delude il pubblico, mantenendo quel tono di sagace polemica e provocazione che tanto piace e c’è la cantante Iva Zanicchi, con la sua verve genuina da buona romagnola, che diverte tanto.

Grazie a questo mix di conduzione e opinionisti, l’edizione di quest’anno del reality dei naufraghi si sta già rivelando un successo.

Iva Zanicchi: dubbi su Tommaso Zorzi

Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, appena fuori dalla porta rossa di Cinecittà, si è seduto sulla poltrona degli opinionisti dell’Isola dei Famosi, accanto a Iva Zanicchi, pilastro del reality.

La cantante Iva, che prima di allora non conosceva l’influencer milanese, sta avendo modo, puntata dopo puntata, di conoscere meglio Tommaso Zorzi e non si sottrae, secondo la sua natura, ad ammettere schiettamente che all’inizio aveva dei dubbi sull’ex gieffino.

La rivelazione arriva da una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, in cui Iva Zanicchi ha espresso la sua opinione proprio su Tommaso Zorzi: “Me lo aspettavo un po’ arrogante ...”. Questo è stato il primo impatto della cantante che ha iniziato a conoscere Zorzi attraverso le telecamere del Grande Fratello Vip, un’opinione che, però, ha cambiato nel corso del tempo.

“Tommaso è stato una sorpresa” ha aggiunto la Zanicchi, elogiando il suo collega opinionista: “Fuori da quel contesto è un ragazzo molto educato”. Ed è proprio dietro le quinte dell’Isola dei Famosi che Iva Zanicchi ha avuto modo di conoscere anche la mamma di Zorzi scoprendo, con grande sorpresa, che la donna è nata a soli due chilometri dal suo paese natio.

Iva Zanicchi: “Ilary è genuina”

Nell’intervista, Iva Zanicchi non si è sottratta neanche alle domande fatte sulla conduttrice Ilary Blasi, verso la quale usa parole al miele, esprimendo massima stima.

In Ilary Blasi, la Zanicchi, vede tanta genuinità e spontaneità. Non solo ma l’opinionista dell’Isola dei Famosi svela anche un retroscena: la Blasi è molto affettuosa al punto che, nonostante il mal di piedi per i tacchi vertiginosi, alla fine di ogni puntata non si sottrae ai saluti e raggiunge la Zanicchi per salutarla.

Alla fine dell’intervista, Iva Zanicchi, reduce anche lei dalla triste esperienza del Covid-19 che l’ha vista ricoverata in ospedale, spiega di aver accettato il ruolo di opinionista con la volontà di sorridere e portare leggerezza nelle case degli italiani, allontanando l’angoscia di questo periodo difficile per tutti.