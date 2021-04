Ascolti tv giovedì 1 aprile 2021: Un Passo dal Cielo batte L’Isola dei Famosi

La serata di giovedì 1 aprile ha visto le reti televisive sfidarsi per conquistare i telespettatori. Chi avrà avuto la meglio?

Come di consueto la fascia serale è una delle più contese tra le reti televisive e anche la serata di giovedì non ha risparmiato da sorprese e delusioni. Scopriamo di più.

Il successo di Un Passo dal Cielo – I Guardiani

Nella serata di giovedì 1 aprile ha debuttato su Rai 1 la sesta stagione di Un Passo dal Cielo – I Guardiani, fiction che ha raggiunto i 10 anni. Tra i protagonisti Daniele Liotti affascinante ex comandante della Forestale, Francesco Neri, che si è isolato fra le montagne dopo la morte dell’amata moglie Emma, ed Enrico Ianniello in quello del commissario Vincenzo Nappi, oggi nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore. La serie ha conquistato 5.154.000 spettatori con il 22.5% di share.

Canale 5, Italia 1, La7 e Rete 4

Ci spostiamo in casa Mediaset su Canale 5 che con L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi, ha intrattenuto 3.176.000 spettatori con uno share del 18.1%, registrando un leggero calo rispetto alle puntate precedenti. Subito dopo troviamo Italia 1 con Io sono Vendetta, pellicola del 2016 diretta da Chuck Russell con protagonisti John Travolta e Rebecca De Mornay, che ha raccolto 1.825.000 spettatori pari al 7.2% di share. A seguire con un distacco non indifferente La7 che con PiazzaPulita, programma di attualità e approfondimento politico condotto da Corrado Formigli, ha coinvolto 985.000 spettatori corrispondenti al 5.1%. Mentre Rete 4 con Dritto e Rovescio, talk show diretto concorrente di PiazzaPulita, ha conquistato 934.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Torniamo in casa Rai sul terzo canale che con Tutti i soldi del mondo, pellicola del 2017 diretta da Ridley Scott con Christopher Plummer, Mrk Wahlberg, Kevin Spacey e Michelle Williams, ha intrattenuto 923.000 spettatori con il 3.9%. Risultato non esaltante per Rai 2 che con Anni 20, programma che si propone di raccontare la realtà senza filtri, ha tenuto davanti allo schermo 445.000 spettatori pari all’1.8% di share. A chiudere Tv8 che grazie a Spider Man – Homecoming, film del 2017 con Tom Holland e Zendaya, ha segnato 367.000 spettatori con l’1.6%; mentre Canale Nove con Cambio Moglie, reality show basato sul format britannico Wife Swap, è stato seguito da 276.000 spettatori con l’1.3%.