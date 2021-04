Che Dio ci aiuti, l’addio alla serie di Pierpaolo Spollon

Che Dio ci aiuti non si ferma: già è in cantiere la prossima stagione della serie incentrata sulle vicende di Suor Angela e degli ospiti del suo convento. I fan della fiction, però, dovranno fare i conti con l’assenza di Pierpaolo Spollon.

L’attore, molto apprezzato nelle vesti di Emiliano in Che Dio ci Aiuti, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, che annuncia la sua decisione riguardo alla sua presenza nelle prossime stagioni della serie-tv Rai molto seguita.

Pierpaolo Spollon sembra ironico nell’annunciare a chi lo segue questa sofferta decisione, ma al contempo si augura di poter tornare al più presto a lavorare fianco a fianco con i colleghi conosciuti sul set.

Pierpaolo Spollon: il post di saluto a Che Dio ci Aiuti

I fan dovranno quindi fare i conti con l’addio di Spollon al ruolo di Emiliano, il personaggio che si è unito al cast nell’ultima serie, con lo scopo di far battere nuovamente il cuore di Monica, interpretata da Diana Del Bufalo. Un’altra assenza, dopo quella dei personaggi che sono andati via nelle passate stagioni e che gli appassionati di questa fiction ancora rimpiangono: impossibile dimenticare il modo tragico in cui si è consumato l’addio alla serie di Lino Guanciale, che in tv vestiva i panni di Guido, il grande amore di Azzurra.

Pierpaolo saluta soprattutto i suoi colleghi, con i quali ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia e spera che le condizioni possano presto cambiare, magari con un ritorno più in là nel tempo, nel ruolo di Emiliano. “Lo so, il signor Turco é più bello più fisicato più tutto ma non ha un cappello e una camicia cosí…mi aggrappo a queste cose! Scherzi a parte, finisce l’esperienza #chediociaiuti6 e per come é andata non posso far altro che augurarmi #emilyano rientri piú avanti in questo meraviglioso convento e lo dico con grande egoismo perché con i miei colleghi mi sono divertito moltisismo. Grazie anche a tutti voi che avete contato, catalogato e segnalato tutti i pali che ho preso in questa serie!!! I love emily”, ha scritto ironicamente l’attore riferendosi al suo personaggio, amato dai fan soprattutto per la sua dolcezza di fronte alle diverse difficoltà incontrate.

Emiliano Stiffi non ci sarà nella prossima stagione della fiction Rai

Pollon ha interpretato uno psichiatra, Emiliano Stiffi, un medico che adora ordine, precisione e puntualità: l’attore ha sempre dichiarato di possedere una personalità molto distante da quella che ha tirato fuori per indossare i panni di questo personaggio. Come dichiarato dall’attore in numerose interviste, lui ed Emiliano sono molto diversi.

In ogni caso l’interpretazione è stata molto convincente e Spollon ha trasformato il suo personaggio in uno dei protagonisti più amati della sesta stagione: Che Dio ci Aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci, continua a mietere successi, raccogliendo commenti entusiasti da parte dei telespettatori. Chissà se l’assenza di Emiliano peserà sugli ascolti della prossima stagione?