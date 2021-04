Silvia Toffanin ad un passo dalle nozze? Le parole inaspettate

Silvia Toffanin ha saputo conquistare il pubblico italiano: dagli esordi come Letterina fino ad ottenere un programma tutto suo, Verissimo, collocato nel palinsesto di Canale 5 nello spazio riservato al sabato pomeriggio.

Silvia Toffanin è amata dal pubblico e dai suoi ospiti per la straordinaria capacità di empatizzare con la persona alla quale rivolge le sue domande ogni sabato pomeriggio: chiunque si accomodi nel suo salotto televisivo si sente immediatamente a proprio agio e riesce ad aprirsi anche riguardo ad argomenti particolarmente delicati.

La Toffanin non si è quasi mai trovata a dover gestire situazioni particolarmente imbarazzanti, a parte nel caso dell’intervista ad Ornella Vanoni: la cantante italiana dal talento incredibile, nota per la sua simpatia, è riuscita a mettere in difficoltà la presentatrice che mai si era smossa davanti ai suoi ospiti, anche se si era lasciata andare più volte ad episodi di commozione.

Verissimo, Ornella Vanoni mette in difficoltà Silvia Toffanin

Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. La Vanoni è stata ospite di Verissimo e Silvia l’ha accolta in studio con l’eleganza che l’ha sempre contraddistinta. Tra una chiacchiera e l’altra la Toffanin si è lasciata andare ad un’interessante confessione: la compagna di Piersilvio Berlusconi ha rivelato alla cantante che la canzone d’amore che la lega al noto imprenditore è proprio un brano di Ornella Vanoni, ‘La Voglia, la Pazzia, l’Incoscienza, l’Allegria’. Una sorpresa per i telespettatori, dal momento che la Toffanin difficilmente si sbottona a proposito della sua vita privata con Piersilvio.

Ad Ornella ha fatto molto piacere la rivelazione, e come ha risposto la cantante a questa confessione? Con una domanda che ha creato un attimo di forte imbarazzo. La Vanoni si è rivolta a Silvia e le ha chiesto: “Dove vi siete sposati?”. Naturalmente chi segue le vicende di gossip e soprattutto quelle che riguardano la bella presentatrice di Verissimo, sa bene che lei e il figlio di Silvio Berlusconi non si sono ancora sposati. Naturalmente la Toffanin ha precisato di amare il padre dei suoi figli, indipendentemente dal vincolo matrimoniale.

Toffanin-Berlusconi, un amore oltre ogni vincolo matrimoniale

Il loro legame procede senza intoppi: Silvia è molto felice, sia a casa che al lavoro. La sua professione le regala molte soddisfazioni, proprio come la sua vita lontana dai riflettori. la sua assoluta dedizione al lavoro le ha fatto guadagnare un posto tra le conduttrici più amate del piccolo schermo. La sua spiccata sensibilità è stata la chiave che le ha permesso di diventare un punto di riferimento nel panorama della televisione italiana.

E i fan più accaniti sperano che presto la gaffe di Ornella Vanoni si trasformi in una splendida realtà: d’altronde Piersilvio Berlusconi non ha mai escluso l’ipotesi di convolare a nozze con la donna che gli ha rubato il cuore, che è diventata nel tempo una straordinaria professionista e che lo ha reso papà. Ma anche se questo non dovesse accadere, l’augurio è che il legame tra Silvia e il compagno continui a crescere, più solido di giorno in giorno.