Attimi di paura per Andrea Zelletta | Aggredito nel cuore della notte

Andrea Zelletta è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Di recente è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Il ragazzo ha voluto raccontare tutti i dettagli della vicenda tortuosa anche attraverso i social network. Ecco cosa è successo all’ex tronista di Uomini e Donne.

Paura per l’ex tronista

All’inizio del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta non è riuscito a conquistare i telespettatori del reality più seguito degli ultimi anni. In realtà con il passare del tempo ha mostrato la sua personalità al punto tale da riuscire a superare una serie di nomination per arrivare alla finale. Una volta spente le telecamere è tornato a casa tra le braccia dell’amata Natalia Paragoni. Purtroppo nelle ultime ore Andrea ha dichiarato di essere preoccupato per l’incolumità della sua fidanzata. Scopriamo subito i dettagli della vicenda.

L’aggressione inaspettata

“Dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco. Mentre stavo per entrare in macchina, si avvicinano tre uomini, cercano di aprimi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto. Per fortuna ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura”. In questo modo Andrea ha avuto la meglio sui suoi aggressori e non ha riportato nessun tipo di danno. Un altro episodio inquietante è avvenuto qualche ora fa: un uomo si è avvicinato quando portava il cagnolino a spasso nei pressi di casa.

L’ha preso a calci e pugni, ma grazie ai suoi riflessi pronti è riuscito a trovare il rifugio all’interno del palazzo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che la zona della stazione centrale di Milano sta diventando sempre più invivibile. Non ha nascosto di avere paura per Natalia che possa avere dei fastidi in sua assenza. I fan sono preoccupati, ragion per cui chiederanno degli aggiornamenti al proprio idolo. Il ragazzo, sui social network, cerca di sensibilizzare sempre i suoi fan ad avere un atteggiamento sempre corretto e rispettoso. La speranza è che non succedano più altri gesti simili ed inconsulti per il giovane e per la sua dolce fidanzata.

Andrea Zelletta e la vita dopo il Grande Fratello Vip

Una volta terminato il Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta si è allontanato da alcuni concorrenti della casa. Tra questi c’è Pierpaolo Pretelli, il quale attualmente sta vivendo la sua storia d’amore con Giulia Salemi.

Andrea è contento se l’amico sta vivendo la sua favola d’amore. Tuttavia per il momento si sono persi di vista. I più ottimisti credono che risolveranno i loro problemi. Nella casa, il loro sodalizio, è stato davvero encomiabile e speciale. Molte sono le pagine nate sui social network che hanno sempre sostenuto il percorso dei due beniamini. Soprannominato comodino da Franceska Pepe, Andrea ha trovato proprio in Pierpa una giusta spalla su cui poggiarsi.