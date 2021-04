Amici, un gesto sul web di Alessandra Celentano fa discutere

Amici di Maria De Filippi sta proponendo al pubblico italiano la fase del serale e, come sempre, non mancano i colpi di scena. Uno di questi riguarda la maestra Alessandra Celentano. Ecco cosa è successo durante la terza puntata del sabato sera ancora in onda. La maestra non ha avuto peli sulla lingua con nessuno dopo un’eliminazione inaspettata.

La prof severa

Secondo le anticipazioni che stanno circolando sui social, pare che stasera ci sarà un’eliminazione del tutto inaspettata. Si dice che dovrà lasciare lo studio uno dei ballerini più apprezzati di questa edizione. Si tratta del giovane Tommaso Stanzani, ovvero il prediletto di Alessandra Celentano. Quest’ultima non resterà indifferente, ma sì rivolgerà direttamente a Stefano De Martino dicendogli che ha fatto bene a lasciare la danza. Gli italiani sanno che lui adesso che si sta dedicando alla conduzione di vari programmi televisivi della RAI, come Stasera tutto è possibile e Made in Sud. Chiaro segno che la maestra non è stata assolutamente d’accordo con il verdetto stabilito dalla giuria per ogni singola esibizione degli allievi. Infine ha invitato Tommaso a continuare a studiare perché ha il talento necessario per raggiungere alti livelli. Di recente la Celentano ha lasciato un like a un post di un utente social e ha lasciato intendere la sua posizione riguardo alla situazione.

“Teatrino ridicolo mascherato da scuola”

In pratica Alessandra Celentano è al centro delle critiche perché esprime sempre la sua opinione incurante delle conseguenze all’interno dello show Amici di Maria De Filippi. Stavolta ha messo un like schierandosi contro il talent show. Secondo l’utente social il talent show ormai è diventato un teatrino ridicolo: “Dovremmo dare un segnale forte. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate?”.

La Celentano ha addirittura condiviso queste parole. Così facendo non ha lasciato alcun tipo di dubbio sul suo pensiero. Interverrà per spiegare meglio come stanno le cose? Per scoprirlo non ci resta che attendere nel corso della puntata.

Ascolti sensazionali

A prescindere da tutto, Amici di Maria De Filippi riscuote sempre un grande successo con gli ascolti. Fino ad ora sono rimasti incollati davanti alla televisione circa 6 milioni di italiani con oltre il 28% di share. Il merito è senza dubbio degli allievi che si mettono alla prova davanti alle telecamere, al pubblico e alla giuria.

Alcuni sono d’accordo con la Celentano e col suo parere sulla sua concezione di vera danza. Secondo il Celentano pensiero, la danza è sminuita, dal momento che sono ancora in gioco degli allievi che non possono essere considerati delle eccellenze nell’ambito del ballo. Spesso si ritrovano al centro dell’attenzione Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, le quali secondo la Celentano non dovrebbero essere parte integrante del Serale.