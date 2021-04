Il serale di Amici continua ad appassionare il pubblico italiano: di puntata in puntata le due squadre si sfidano per eliminare ballerini e cantanti fino alla puntata finale che decreterà il vincitore di questa edizione del talent 2021.

Le restrizioni imposte dalla sicurezza per contrastare la diffusione del Covid-19 hanno fatto in modo che quest’anno le puntate del serale di Amici di Maria De Filippi non siano in diretta, ma registrate durante la settimana e mandate in onda il sabato sera.

Ogni puntata prevede due eliminazioni e, per ovviare alla diffusione degli spoiler, Maria ha deciso di rivelare il nome del secondo eliminato lontano dal pubblico, solo nel momento in cui le due squadre fanno ritorno nella casetta che li ospita dall’inizio del programma.

Anticipazioni Amici: ospiti e sfide del 3 aprile

Negli scorsi giorni è stata registrata la terza puntata del serale di Amici, il programma che sta battendo tutti i record di ascolti, giunto alla ventesima edizione. Come ospiti in studio sono ritornati Pio e Amedeo: il duo comico è noto per le frecciatine che lancia ogni volta ai personaggi più in vista del panorama televisivo italiano. Nelle sorse puntate Pio e Amedeo avevano messo in imbarazzo Stefano De Martino con una battuta sulla nuova gravidanza di Belen Rodriguez, ma poi tutto si è concluso con una sana risata. Ospite della puntata anche la cantante Madame, reduce dal successo di Sanremo, che si esibirà con la canzone presentata sul palco dell’Ariston che sta avendo tanto successo in radio e non solo.

LEGGI ANCHE ———–>Amici, tutti pazzi per Gaia: Rosa fulmina Deddy

Ma veniamo alle sfide, il fulcro del programma. Come di consueto, anche la terza puntata si è aperta con il sorteggio della busta: secondo le anticipazioni di Amici riportate dal Vicolo delle News, ad aprire la prima manche è stata la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini. La prima sfida ha visto l’esibizione comparata tra Sangiovanni, cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e Raffaele, pupillo di Arisa, che ha portato il punto a casa. Poi è toccato ai ballerini, con una sfida tra Alessandro e Tommaso, che vede il primo vincente sul preferito della Celentano. Un’altra sfida tra Rosa e Tommaso ha visto il punto assegnato a quest’ultimo, ma la manche è stata vinta da Arisa e Lorella.

Eliminazione a sorpresa: studio in lacrime per il ballerino

Ebbene, il primo eliminato della serata pare sia stato proprio Tommaso, finito al ballottaggio con Alessandro ed Enula, e non salvato dai giudici, con grande sorpresa e forte commozione di tutti: prima di andare via il ballerino ha ricevuto una proposta di lavoro da Arisa, che lo ha scelto come protagonista dei suoi videoclip.

LEGGI ANCHE ———–>Amici, la maestra Celentano massacra Rosa: “Terrificante”

Qualche minuto per riprendersi dall’eliminazione inaspettata e poi via con la seconda manche, che ha visto Sangiovanni, Deddy e Serena a rischio eliminazione. Al ballottaggio è rimasto Deddy, mentre la terza manche ha visto la sconfitta della squadra Arisa-Cuccarini, con Martina, Rosa e Tancredi. La puntata si è conclusa con il ritorno in casetta delle squadre e la comunicazione di Maria: chi sarà eliminato tra i due fidanzati Deddy e Rosa?