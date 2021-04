Uomini e donne, Anna Tedesco contro Ida Platano: “Nessuno come lei”

Benché lontana dalle dinamiche del programma da un po’ di tempo, l’ex dama di Uomini e Donne, Anna Tedesco, è intervenuta nuovamente per commentare la trasmissione condotta da Maria De Filippi e, in particolare, il comportamento di Ida Platano.

Anna Tedesco non nasconde una certa antipatia nei confronti di Ida Platano: le due sono state a lungo dame della trasmissione Uomini e Donne, nella versione trono Over, ma, a quanto pare, tra di loro il rapporto non è mai stato idilliaco.

Secondo le recenti dichiarazioni della Tedesco, l’ex dama bresciana pare sia stata una delle persone più vanitose mai apparsa nel programma.

Anna Tedesco e gli screzi con Ida Platano: la verità dell’ex dama

Questa caratteristica è stata causa di astio e Anna ha descritto in questo modo la situazione con Ida: “Me la sono sorbita per tre anni, non ne potevo più”. Naturalmente la Tedesco ha voluto anche commentare la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Roberta: i due sono usciti insieme dal programma, dopo aver cominciato una relazione che, secondo Anna, ha buone speranze di crescita.

L’ex dama di Gubbio aveva lasciato il programma dopo le accuse di Gianni e Tina nei suoi confronti: secondo gli opinionisti la donna avrebbe nascosto una frequentazione con l’ex cavaliere del parterre e fiamma di Gemma Galgani, Giorgio. Anna si è lasciata andare ai commenti in diretta Instagram con Veronica Ursida e, rispondendo ad una domanda che le chiedeva quale fosse la dama più vanitosa, ha risposto con sicurezza facendo il nome di Ida Platano.

“Più vanitosa di lei non c’è nessuno, non ne potevo più”, ha confermato la donna, aggiungendo che si augura che la storia tra l’ex di ida e la Di Padua continui, dal momento che Roberta le sembra una donna più sicura di Ida. Veronica Ursida, però, non è dello stesso avviso e contraddice la sua ex compagna di trasmissione, sottolineando come, a suo avviso sia proprio Roberta la più vanitosa: le due non sono mai andate d’accordo.

Uomini e Donne, cosa succederà a Gemma?

Intanto nuovi protagonisti affollano lo studio nel quale si formano e sfasciano coppie sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi: al momento Uomini e Donne è in pausa per le vacanze di Pasqua, e non andrà in onda il lunedì di Pasquetta. Al suo posto, in onda su Canale 5, sarà trasmesso il film ”Innamorarsi a Valentine”. Da martedì, invece tutto tornerà alla normalità e continueremo a seguire le vicende di tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri.

Il pubblico affezionato della trasmissione si sta chiedendo cosa accadrà a Gemma Galgani nelle prossime puntate: dopo essere stata rifiutata da Riccardo e dal suo ex corteggiatore, Nicola Vivarelli, riuscirà a trovare un altro bel cavaliere che le farà battere il cuore? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 e aspettare i futuri sviluppi, che potrebbero riguardare anche il ritorno inaspettato di alcuni ex protagonisti del dating show più celebre del piccolo schermo italiano.