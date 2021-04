Mattino Cinque prolunga la stagione: chiusura prevista a fine giugno

La 14esima edizione di Mattino Cinque ha confermato la crescita avviata negli anni precedenti del programma in onda su Canale 5, tanto da portare alla scelta da parte della rete di prolungare lo show fino alla fine di giugno 2021.

Mattino Cinque, in onda dal 2008 a partire dalle 8:40, è uno dei programmi più apprezzati di Mediaset. Condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, nel 2020 è giunto alla 14esima stagione riuscendo a battere i principali competitor di Rai 1.

Il successo di Mattino Cinque

Secondo quanto anticipato dai principali portali di news relativi al mondo televisivo, gli ottimi risultati in termini di ascolti raggiunti dallo show condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno portato alla scelta di prolungare la stagione fino al 25 giungo 2021. Il programma nel corso delle 14 edizioni ha confermato una crescita costante, iniziata nel 2008 con una media di più di 800 mila spettatori fino alla 13esima edizione con 1.044.000. Inoltre durante l’edizione in corso lo show è riuscito a stabilire un record di 1.181.000 spettatori con uno share del 19,76% nella puntata andata in onda il 2 marzo.

La scelta di concludere la stagione di Mattino Cinque a fine giugno è in linea con i diretti competitor di Uno Mattina in onda su Rai 1 condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti, che dovrebbe finire nello stesso mese.

Gli speciali di Mattino Cinque

La conferma del successo della 14esima edizione di Mattino Cinque è arrivata anche grazie allo speciale del 1° gennaio 2021, quando la puntata dello show è andata in onda dalle 8:40 alle 13:00 con all’interno anche la trasmissione delle Santa Messa, dalle 10:00 alle 11:25. Esperimento ripetuto a distanza di pochi giorni -il 6 gennaio- per la funzione celebrata da Papa Francesco in occasione dell’epifania.

Slitta anche la chiusura di Pomeriggio 5?

Questo prolungamento del programma mattutino di Canele 5 fa supporre che ci possano essere ulteriori cambiamenti nel palinsesti Mediaset. Attualmente non c’è alcuna certezza, ma un’ipotesi potrebbe essere una chiusura posticipata anche per Pomeriggio 5. In genere gli show condotti da Barbara D’Urso sono scelti come apripista per la nuova stagione autunnale della rete per poi concludersi a maggio, in anticipo rispetto alle programmazioni dei colleghi.