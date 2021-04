Amici, Anna Pettinelli dura con Aka7even: “Ciuccio e presuntuoso, tappati la bocca”

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è il cantante Luca Marzano in arte Aka7even. Quest’ultimo è entrato nella scuola più ambita d’Italia per volere di Anna Pettinelli. Nonostante la sua coach abbia sempre creduto in lui, negli ultimi giorni ha dovuto provvedere ad una vera e propria strigliata in seguito suoi atteggiamenti leggermente discutibili. Scopriamo subito nel dettaglio cosa sia successo tra Luca e la sua insegnante.

Scontro acceso

Il cantante Aka7even è sicuramente uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel talent di Canale 5, il cantante che all’anagrafe è meglio noto come Luca Marzano, è riuscito a conquistare il pubblico per tante sue sfumature. Al di là delle sue grandi doti cantautoriali, anche la sua storia d’amore con la ballerina Martina Miliddi ha appassionato milioni di telespettatori. Nelle ultime ore, però, a tenere banco è uno scontro con la sua insegnante Anna Pettinelli. Proviamo a fare il punto della situazione cercando di estrapolare i reali motivi di tale dissidio.

Leggi anche -> Anticipazioni Amici, serale 3 aprile: ospiti, eliminati shock e sfide della terza puntata

Anna infuriata

In seguito all’assegnazione dei brani da dover portare nel terzo serale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda questa sera su Canale 5, Aka7even ha avuto da ridire su alcune scelte della sua insegnante Anna Pettinelli. Quest’ultima, dopo aver ascoltato lo sfogo del cantante Luca insieme ad alcuni compagni, si è ritrovata a scoprire di essere considerata una pazza in seguito allo sfogo del buon Marzano. Quando la Pettinelli ha deciso di avere un confronto con lui, gli ha detto le seguenti parole: “Sei ciuccio e presuntuoso”. Il tutto sarebbe sorto anche perché, ogni volta che Luca si è ritrovato contro Sangiovanni ed ha perso le sfide.

Il ragazzo addirittura ha anche accusato la sua insegnante di essersi ritrovato nella scorsa puntata in ballottaggio. Quest’ultima, però, dal canto suo ha fatto notare di non avere la bacchetta magica e di non poter salvare se il meccanismo non lo consente. Ora, però, ciò che resta da capire è se il loro diverbio ha portato qualcosa di costruttivo nella nuova puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5.

Amici e la terza puntata del serale

Nelle ultime puntate del day time di Amici di Maria De Filippi, i fan hanno avuto modo di scoprire lo scontro tra Aka7even e Anna Pettinelli. Molti sono i fan che sui social network hanno comunque fatto notare come la sua insegnante abbia cercato di farti capire che ha 20 anni si possono anche dire tante cose che non si pensano in uno sfogo però l’impegno deve essere sempre costante. Luca, però, così come gli altri cantanti della scuola si ritrova spesso ad affrontare degli scogli oggi apparentemente insormontabili.

Leggi anche -> Rosa di Grazia prima di Amici, com’era: eccola ad un concorso di bellezza

Nonostante riceva complimenti da parte dei giudici, infatti, non è mai riuscito a vincere la sfida contro Sangiovanni. Questa sera si ribalterà la situazione? Lo scopriremo fra poche ore.