Rosa di Grazia prima di Amici, com’era: eccola ad un concorso di bellezza

Ammessa al serale di Amici, Rosa di Grazia è una delle ballerine di spicco di quest’edizione di Amici. Vent’anni compiti a giugno e bellissima, ecco com’era ad un concorso di bellezza.

Il sogno di Rosa di Grazia

E’ una delle allieve di Lorella Cuccarini, nel talent show di Maria De Filippi, Amici. Rosa di Grazia ha conquistato gli insegnanti con il suo talento anche se non è immune alle critiche di Alessandra Celentano, la quale, severissima continua a farle resistenza.

Entrare nella scuola di Amici, per Rosa è un sogno che si realizza. Un sogno che coltiva da quando era piccola. Proprio in tenera età si è trasferita da Napoli a Santa Marinella in provincia di Roma, dove vive insieme ai suoi genitori e con i suoi tre fratelli e una sorella. Da quel momento ha iniziato a studiare danza in diverse città.

Rosa di Grazia al concorso di bellezza

La ballerina ha debuttato ad Amici ballando sulle note di 7 Rings di Ariana Grande. Lo ha fatto sui tacchi, ricevendo il plauso dei giudici. E’ stata in particolar modo Lorella Cuccarini a volerla tra i banchi della scuola dei talent più famosa d’Italia. Di lei la conduttrice ed ex ballerina ha detto: “Ha un bel temperamento, è sensuale!”.

La sensualità di Rosa di Grazia non è passata di certo inosservata. La ragazza, all’interno della scuola, ha conquistato il cuore del cantante Deddy e due si dichiarano innamorati. Il suo account Instagram inoltre, seguito da 181mila follower, è ricco di foto che la ritraggono in pose da modella e che mettono in risalto la sua naturale bellezza mediterranea.

Tra gli scatti che presenziano sulla bacheca social di Rosa Di Grazia ce n’è uno in particolare che conferma quanto la sua bellezza sia apprezzata anche fuori dal contesto della danza. Una foto infatti di circa 5 anni fa la mostra ad un concorso di bellezza. All’epoca Rosa aveva circa 15 anni, bellissima in abito nero.

LEGGI ANCHE ———–>Amici, la maestra Celentano massacra Rosa: “Terrificante”

L’amore con il cantante Deddy

Adesso la Di Grazia è impegnata nella sua carriera da ballerina e Amici le sta dando la giusta visibilità per raggiungere il successo nel campo che ama tantissimo. Il suo carattere deciso e determinato le ha permesso di accedere al serale, dove può giocarsi le sue carte mostrando a tutti il suo talento.

Per quanto riguarda l’amore, sappiamo che Rosa è entrata nella scuola da “fidanzata” ma l’incontro con Deddy, le ha fatto battere forte il cuore tanto che i due adesso si stanno vivendo la loro storia d’amore.

LEGGI ANCHE ———–>Amici, tutti pazzi per Gaia: Rosa fulmina Deddy

Ultimamente i due hanno sono stati protagonisti di un confronto che ha appassionato il pubblico. Deddy in un momento di sconforto, per la paura di non andare al serale, ha parlato della “convivenza forzata” che gli ha permesso di conoscere Rosa:

“Non so con quanti di loro mi rivedrò fuori, non so quanti sono stati sinceri con me, l’unica

su cui voglio dilungarmi è Rosa. All’apparenza tanto cazzuta e arrogante, stava antipatica

pure a me, poi ho iniziato a conoscerla ed è una delle persone più sensibili e fragili che

abbia mai conosciuto. “ Ha dichiarato il ragazzo