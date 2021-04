Il principe Harry sta male, parla il chirurgo: svelate le sue condizioni

La Royal Family ed in particolare il Principe Harry è ormai al centro della curiosità di tutti. I giornali dicono che il duca di Sussex mostra una forte e accelerata perdita di capelli. Ma a parlare, questa volta, non solo solo i media…

Non solo la duchessa di Sussex, Meghan Markle, è stata messa sotto la lente d’ingrandimento dai media, subito dopo aver partorito, ma anche il duca Harry Windsor. Da quando Meghan ha dato alla luce il piccolo Archie, l’ex principe Harry non è stato mai risparmiato da critiche e commenti, anche abbastanza preoccupati, sulla sua chioma sempre più diradata. Il Daily Mail, che si è esposto sulla questione, ha persino assoldato un esperto per esaminare l’aumento di calvizie che avrebbe colpito il principe Harry da quando ha sposato Meghan. Colpa dello stress? Può essere, è la causa della perdita di capelli per molti uomini.

Il dottor Asim Shahmalak, chirurgo dei capelli che opera presso la Crown Clinic di Manchester, è lo specialista che si è espresso a riguardo: “La paternità non è stata assolutamente gentile con i capelli del principe Harry. Tuttavia, occorre considerare il forte gene della calvizia che attraversa tutta la famiglia Windsor”, riportate da Fabulous Digital.

Un periodo complicato per il Principe Harry

Il duca Harry nell’ultimo anno ha dovuto gestire molte questioni non sempre facili, come la perdita del titolo di Altezza Reale. La sua vita, ricca di privilegi, non è certo stata priva di difficoltà. Da quando Meghan è entrata nella sua vita la coppia è diventata l’oggetto di attenzioni preferito dai media di tutti il mondo. La gravidanza della moglie è stata oggetto di critiche oltre che di interesse. I giornali parlano continuamente di Meghan Markle, nell’ ultimo periodo hanno insistito sui rapporti parecchio incrinati tra la duchessa di Sussex e la sua famiglia. Infine, è arrivato il piccolo Archie Harrison. Diventare papà per la prima volta per quanto porti tanta gioia apre scenari e dinamiche totalmente diverse dal giorno prima. Insomma Harry, 34 anni, deve gestire un bel carico di stress e la pressione secondo gli esperti può essere stata una causa di accelerata perdita di una chioma folta come la sua.

Come dicevamo prima, geneticamente la famiglia Windsor è predisposta alla calvizie. Il fratello di Harry, William, per far fronte all’incedere della calvizie, l’anno scorso ha optato per una rasatura totale.

Harry, invece, si è fatto crescere la barba ancora più lunga. Nonostante tutto il principe dai capelli rossi non ha perso il suo fascino anche con qualche capello in meno e poi, diciamolo.

I