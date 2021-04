Barbara Palombelli chiude Speciale Italia :”E’ stato complicato”

La ex conduttrice di Forum, è passata alla nuova trasmissione di Speciale Italia e questa volta, Barbara Palombelli chiude il programma e trae le sue considerazioni ammettendo che è stata una bellissima esperienza ma anche complicata.

Mentre è in attesa di vaccinarsi con Astrazeneca ed è felicissima per questo evento, Barbara Palombelli chiude anche, momentaneamente, la sua esperienza con il programma Speciale Italia.

La giornalista Palombelli è molto apprezzata dal suo pubblico soprattutto per il suo stile di conduzione, molto pacato, molto elegante e professionale. Dal 2013 è al timone della trasmissione di Forum, facendo planare il programma, già ben avviato dalla passata conduzione di Rita Dalla Chiesa, verso ottimi numeri nel palinsesto.

Insomma il pubblico stima moltissimo Barbara Palombelli, al punto che Amadeus l’ha invitata nella co – conduzione della quarta serata di Sanremo 2021.

Barbara Palombelli chiude Speciale Italia

E’ giunto al termine, come ogni anno per un periodo di stop dalla stagione estiva, la trasmissione Speciale Italia condotta da Barbara Palombelli. Una battuta d’arresto necessaria che già per il prossimo mercoledì 7 aprile 2021, non vedrà andare in onda il programma.

Nel palinsesto, al posto di Speciale Italia, ci sarà Giuseppe Brindisi che curerà un approfondimento del telegiornale sulla quarta rete del Biscione.

La sua trasmissione, cancellata la fascia della prima serata, continuerà ad andare in onda però tutti i giorni , dal lunedì alla domenica, come sempre in seguito al telegiornale. Tirano le somme e valutando anche il delicato momento storico che stiamo vivendo, il format di Speciale Italia ha avuto discreti risultati che lo porteranno, di sicuro, ad andare nuovamente in onda per il prossimo autunno.

Intanto anche la stessa conduttrice decide di esternare i suoi ringraziamenti pubblici e fare una summa del lavoro svolto ammettendo che: “In certi momenti è stata una sfida davvero complicata” ha confessato la Palombelli che, poi, ha proseguito: “Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie” definendosi estremamente soddisfatta.

“Mi vaccinerò con Astrazeneca…”

Come festeggerà la Santa Pasqua la conduttrice Barbara Palombelli? Per lei sarà un giorno di festa del tutto anomalo e diverso, quasi inaspettato ma estremamente gioioso, così come è lei stessa gioiosa di annunciarlo: proprio nel giorno di Pasqua sarà pronta per la somministrazione di Astrazeneca.

Dopo aver tirato le somme del proprio lavoro, la giornalista e conduttrice informa il suo pubblico che, rispettando le regole previste dalla Regione Lazio, anche lei nei prossimi giorni riceverà il vaccino anti Covid -19, rientrando nella fascia d’età prevista per l’inoculazione.

Una felice notizia che Barbara Palombelli vuol condividere pubblicamente, una notizia che passa attraverso le pagine del Tempo: “Evviva la Regione Lazio!!! Nel pieno rispetto dei regolamenti stamattina ho chiamato un numero per provare ad anticipare la vaccinazione (contando sulla passione dei romani per la Pasqua) e mi vaccinerò con Astrazeneca proprio a Pasqua! alla Nuvola! Tempo di attesa al telefono 3 minuti”.

In questo modo la Palombelli elogia il sistema di massima efficienza messo in atto dalla Regione Lazio e si dice felicissima di vaccinarsi proprio nel giorno di Pasqua.