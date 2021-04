Veronica Cozzani, nello scatto è uguale a Belen | I fan in visibilio

In queste ore la mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha lasciato i fan esterrefatti, tanto la somiglianza che trapela, tra lei e la sua celebre primogenita.

Da giovane voleva fare la modella

Sarà il trucco, sarà il make up, sarà l’eredità genetica che c’è e si vede. Veronica Cozzani, mamma di Belen e Cecilia Rodriguez ha stupito tutti con una foto che mette in risalto la sua bellezza. La mamma delle ragazze argentine più seguite e ammirate d’Italia, da giovane voleva fare la modella e in un certo senso il suo sogno si è realizzato, anche se di riflesso a Belen e Cecilia che oggi sono modelle e showgirl di successo.

Tuttavia la signora Cozzani, anche se ha intrapreso una strada diversa, le sue emozioni e soddisfazioni le ha avute, avendo fatto per molto tempo l’insegnante di sostegno per i bambini diversamente abili. Un mondo completamente diverso ma che sicuramente racconta l’amore per i bambini più fragili e la determinazione che la contraddistingue.

Nata nel 1963 a Buenos Aires, in Argentina, Veronica qualche anno fa si è trasferita assieme al marito Gustavo in Italia, per stare vicino alle figlie e soprattutto anche al suo primo nipotino Santiago. Discreta e silenziosa la Cozzani è sempre pronta a sostenere i suoi figli (oltre alle bellissime figlie, c’è l’unico maschio Jeremias) e a difenderli in ogni circostanza. Loro non fanno che adorarla e amarla e il suo modo di essere è anche ben accolto anche dai rispettivi partner. Basti pensare che l’anno scorso Cecilia e Ignazio Moser sono stati con lei in vacanza in Argentina.

Lo scatto di Veronica Cozzani

In queste ore Veronica Cozzani ha stupito tutti con una foto condivisa sui social. “Con il makeup della Belu” scrive la mamma di Belen a corredo di uno scatto che la immortala in bianco e nero, in primo piano con un trucco impeccabile e i lunghi capelli sciolti e ondulati che le cadono sulle spalle.

Che la mamma dei Rodriguez fosse una bellissima donna era risaputo, ma la foto in questione ha scatenato nei fan un reazione particolare. Sensualità e bellezza infatti riportano immediatamente ai tratti somatici riconosciuti in Belen ma anche in Cecilia.

LEGGI ANCHE ———–>“Che hai combinato?”, Cecilia pubblica foto alle labbra, i fan la attaccano | Interviene mamma Veronica

“Bellissima Veronica!!!”, “Bellissima!! Uguale a Belen!!”“Identica a Belen” sono solo alcuni dei commenti arrivati al margine della della foto.

La stessa Cecilia Rodriguez in una recente intervista ha raccontato del fascino della madre: “Mio padre dice che quando mia madre era giovane perfino i tavoli si giravano a guardarla. Era timidissima però era una bomba sexy. Anche adesso quando usciamo insieme mi faccio delle gran risate, perché tutti gli uomini adulti la guardano. Lei si imbarazza, soprattutto quando sa che la stanno guardando” Ha fatto sapere la piccola di casa Rodriguez.

LEGGI ANCHE ———–>Belen Rodriguez sta male? Le parole di mamma Veronica

Veronica Cozzani è un vero pilastro della famiglia dell’ex moglie di Stefano De Martino. Ultimamente la donna ha voluto mandare anche un messaggio di solidarietà a Fabrizio Corona, suo ex genero, dopo le vicende che lo hanno reso protagonista a causa del suo ritorno in carcere: “Hai pagato i tuoi errori, ti auguro di tornare libero” Ha scritto sui social la mamma di Belen.