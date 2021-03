Amici di Maria De Filippi asfalta tutti: numeri clamorosi

Debutto con record per il serale di Amici 20: a rivelarlo sono i dati degli ascolti di ieri, sabato 20 marzo 2021. La prima puntata del talent condotto da Maria De Filippi promette più che bene per il seguito di questa edizione.

Il giorno dopo è quello della ricerca dei dati d’ascolto, dello studio attento di quello che emerge dal gradimento del pubblico: ebbene, nel giorno successivo al debutto del serale 2021, Maria De Filippi può stare sicuramente tranquilla.

Il suo talent ha raccolto un enorme numero di consensi, facendo registrare un vero e proprio record: la prima puntata ha raccolto davanti al televisore circa 6.016.000 telespettatori e il 28,70% si share. Lo scorso anno, invece, erano stati 3.778.000 spettatori pari al 19.82% di share, mentre nel 2019 la puntata d’esordio aveva ottenuto il 22,23% con 4.096.000 spettatori.

Amici 2021: Maria De Filippi contro gli spoiler delle registrazioni

Grandi novità nella versione del programma di quest’anno: Maria ha provato a contrastare tutte le anticipazioni che circolano nel web giorni prima della puntata in questione (dal momento che la puntata è registrata) e ha deciso di annunciare l’eliminato della serata in casetta, il luogo in cui i ragazzi trascorrono il tempo tra una lezione e l’altra, mentre provano e riprovano le sfide per il serale.

Dopo l’eliminazione di Gaia, cantante della squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, ad abbandonare la scuola di Amici è stato Esa Abrate, cantante della squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: spodestate le carte rotanti che tanto avevano appassionato il pubblico nelle passate edizioni.

Analizzando ulteriormente i dati emersi dagli ascolti si nota che il picco si è registrato alle 22 con 7.064.724 spettatori e il 25,40% di share. A scatenare i dibattito sui social è stata soprattutto la battuta fatta da Pio e Amedeo, ospiti della prima puntata, a Stefano De Martino.

I due comici, con l’irriverenza che li ha sempre contraddistinti, hanno fatto gli auguri al conduttore di Rai 2 perché Belen è in attesa della secondogenita, la figlia che nascerà dalla relazione tra la Rodriguez e il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese. Il ballerino napoletano quest’anno è stato promosso a giudice di Amici 20: di fronte alla battuta di Pio e Amedeo è rimasto visibilmente in imbarazzo, ma ha preferito soprassedere, non dando adito ad ulteriori chiacchiericci. Mossa che si è rivelata inutile, dal momento che sui principali canali social il siparietto ha fatto molto discutere.

Sabato 21 marzo 2021: i dati di ascolto in tv

Come ogni sabato sera, però, quello di Maria De Filippi non era l’unico programma in onda. E come sono stati gli ascolti dei restanti canali televisivi? Scopriamoli insieme. Su Rai1 In Arte Nino ha fatto registrare 3.576.000 spettatori per il 14,1% di share. Rai2 conserva ascolti nella norma: FBI 1.508.000 spettatori e 5,5% di share; Blue Bloods 1.381.000 spettatori 5,2%. Su Rai3 è andato in onda Città Segrete con 1.851.000 spettatori e l’8% di share.

Sulle altre reti Mediaset, invece, la situazione è la seguente: su Italia1 L’era Glaciale ha fatto registrare 1.457.000 spettatori e il 5,5% di share. In onda su Rete4 Poliziotto Superpiù con 947.000 spettatori e 3,8% di share.

E per quanto riguarda le altre reti? Su La7 Eden – Missione Pianeta ha fato registrare 505.000 spettatori e il 2,3% di share. Tv8 ha mandato in onda The Bounce Back – I Passi dell’Amore con 295.000 spettatori e 1,1% di share. Infine in onda su Nove Vizi e Virtù – Conversazione con Papa Francesco che ha registrato 255.000 spettatori e l’1% di share.