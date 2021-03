Gianni Morandi, primi passi in ospedale dopo il terribile incidente

Gianni Morandi continua a tenere aggiornati i suoi fan e tutte le persone che lo seguono sui social riguardo alle sue condizioni di salute: ecco come sta dopo un grave incidente che lo ha visto coinvolto negli scorsi giorni.

Sul profilo Instagram di Gianni Morandi compare un video che lo vede protagonista: vediamo il cantante con le braccia, le mani e le ginocchia completamente fasciate.

Il respiro è ancora affaticato, ma finalmente l’artista può salutare il suo pubblico in piedi, mentre cammina nei corridoi dell’ospedale e scambia quattro chiacchiere con il personale sanitario che si sta occupando di lui.

Gianni Morandi rassicura i fan: “Sono stato fortunato”

Gianni si rivolge ai suoi fan per rassicurarli sulle sue condizioni di salute e mostrare la sua forma attuale, sostenendo che «è tempo di cominciare a muoversi». Attualmente il cantautore è ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente in giardino che gli ha provocato importanti ustioni sparse su diverse parti del corpo, in particolar modo su arti superiori e inferiori. Morandi ha deciso quindi di postare un video sui social, con il sottofondo musicale di «Ragazzo fortunato» di Jovanotti. La canzone non è stata scelta a caso: «Sì, sono stato veramente fortunato», dice Gianni, sottolineando la sua grande prova di carattere nell’aver deciso di affrontare una situazione così difficile.

Si tratta della prima comunicazione ufficiale con il suo pubblico da quando c’è stato l’incidente: il cantante ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno dai fan che non hanno smesso un attimo di preoccuparsi per lui. «21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi…. Video di Anna», scrive l’artista a corredo delle immagini che scorrono sullo schermo e mostrano i progressi compiuti in questi giorni dal cantante. Il video è opera della compagna di Gianni Morandi.

Morandi scivola nel fuoco: l’incidente del cantante

Ma cos’è successo a Gianni Morandi? Il cantante ha riportato ustioni profonde, di secondo e di terzo grado, soprattutto alle mani e alle gambe dopo un incidente domestico accaduto lo scorso 11 marzo. Secondo quanto dichiarato da Morandi, lui stava lavorando in giardino e dando fuoco a delle sterpaglie quando è scivolato inavvertitamente nelle fiamme.

Morandi stato subito ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna: fortunatamente Gianni, 76 anni, non è mai stato ritenuto in pericolo di vita, ma a causa delle sue condizioni ne è stato richiesto il trasferimento nel centro di Cesena specializzato in ustioni.

Erano stati medici e infermieri a tenere informati i fan sui social circa il suo stato di salute, mentre Morandi aveva risposto a qualche commento, spiegando di non riuscire a tenere il telefono in mano e di fare fatica a digitare.

