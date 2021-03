Live non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata del 21 marzo

Come ogni domenica che si rispetti, Barbara D’Urso tornerà su Canale 5 con due dei show più amati dai telespettatori. Se in settimana continua ad allietare il suo pubblico con Pomeriggio 5 e con tematiche legate al gossip e alla cronaca dovuta all’emergenza sanitaria e non solo, la Carmelita Nazionale oggi sarà pronta a stupire con grandissime sorprese. Gli italiani, infatti, attendono con trepidazione il suo show in prime time, Live non è la d’Urso.

Il successo domenicale

Così come è solita fare, Barbara D’Urso al termine dell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 del venerdì pomeriggio, anticipa quelli che saranno i contenuti delle sue trasmissioni domenicali. Infatti, com’è giusto notare, venerdì ha accennato agli ospiti del suo show pomeridiano di domenica. Infatti, tra i tanti ospiti di Domenica Live ci saranno Sandra Milo che ha da poco compiuto 88 anni, Patrizia Pellegrino che avrà modo di parlare del suo tumore sconfitto e Morena Funari che avrà un confronto con la prima moglie di Gianfranco Funari. E di Live non è la d’Urso? Scopriamo qualche anticipazione della conduttrice nella puntata di venerdì pomeriggio.

Sorprese per il pubblico

Così come accaduto anche settimana scorsa, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 di venerdì 19 marzo, Barbara D’Urso ha avuto solo ed esclusivamente modo di anticipare gli ospiti ed anticipazioni della puntata del suo show pomeridiano Domenica Live. Di Live non è la d’Urso, infatti, la conduttrice ha preferito lasciare un alone di mistero e non anticipare nulla in merito a chi sarà presente in studio e chi dovrà affrontare le cinque agguerritissime sfere. Così come accadde la settimana scorsa, la conduttrice ha preferito giocare la carta della curiosità affinché i telespettatori possano assistere alla nuova puntata con i giusti presupposti.

Una cosa è certa, da un anno a questa parte, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più attente a trattare tematiche legate all’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. In modo particolare, però, nelle ultime settimane la conduttrice ha preso molto a cuore la questione legata ai vaccini e sicuramente si parlerà anche di AstraZeneca che è tornata dopo un paio di giorni di stand-by. Non è da escludere, quindi, che in trasmissione potranno partecipare medici e personalità politiche al fine di fare chiarezza e offrire delucidazioni per i telespettatori.

Live non è la d’Urso e i confronti in ascensore

Lo scorso appuntamento di Live non è la d’Urso ebbe tra i protagonisti assoluti Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due, così come è ben noto, si erano lasciati in quanto il loro rapporto era andato a deteriorarsi.

Nella famosa ascensore del programma domenicale di Canale 5, però, fra i due c’è stato un confronto molto acceso che però ha sortito l’effetto sperato. Sarà la volta buona tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro? Ai posteri l’ardua sentenza.