Domenica Live, anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 21 marzo

Nonostante in settimana sia impegnata con Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, come di consueto, quest’oggi tornerà su Canale 5 in un duplice appuntamento. Sarà al timone di Domenica Live dopo le 17 e poi, in prima serata, con Live non è la d’Urso. Come è solita fare, la Carmelita Nazionale, ha fornito succulenti dettagli sulla puntata del suo show pomeridiano domenicale nell’ultima messa in onda del suo programma del venerdì pomeriggio. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti di giornata.

Grandi ospiti

Barbara D’Urso quest’oggi ritornerà con la sua trasmissione Domenica Live che può essere considerata a carattere familiare. Non perché giungeranno in studio parenti della conduttrice semplicemente perché alcune delle sue ospiti verranno in studio accompagnate dai propri figli. Stiamo parlando in modo particolare di Sandra Milo che da poco ha compiuto 88 anni anche se, qualche giorno fa, si è lasciata andare ad uno scherzo di cattivo gusto. La conduttrice e attrice, infatti, in diretta radiofonica a Un giorno da pecora, ha finto un malore dopo essersi vaccinata. Avendo creato il panico più totale, l’attrice ha poi ammesso di essere stata protagonista di una burla che di certo non ha convinto il popolo del web. Proprio sui social network molti si sono adirati in quanto lo scherzo sarebbe avvenuto proprio nel giorno della memoria del 18 marzo2021.

Leggi anche -> Barbara D’Urso risponde alle critiche: “Orgogliosa di parlare di politica”

Patrizia Pellegrino e Morena Funari

Proprio Sandra Milo quindi sarà una delle protagoniste della nuova puntata di Domenica Live e sarà accompagnata dai suoi amatissimi figli. Barbara D’Urso, però, avrà modo di ospitare in studio anche un’attrice campana molto amata. Stiamo parlando di Patrizia Pellegrino che da poco è stata operata ad un tumore ed ora vive senza un rene. Anche Patrizia sarà presente in studio dalla D’Urso insieme ai suoi amatissimi figli e proverà a raccontare della sua esperienza e del suo dolore che è riuscita a sconfiggere e a mettere da parte grazie alla sua tenacia e determinazione.

Nella puntata pomeridiana dello show di Canale 5, ci sarà anche Morena Funari, seconda moglie del grande giornalista scomparso ormai da alcuni anni. Quest’ultima, ospite fissa della D’Urso nei suoi Talk, aveva richiesto un faccia a faccia con la prima moglie di Gianfranco. Proprio quest’oggi, quindi, i telespettatori avranno modo di assistere a questo clamoroso confronto.

Domenica Live e il successo della D’Urso

Il successo di Domenica Live di Barbara D’Urso continuerà fino alla metà di aprile così come deciso dai vertici Mediaset.

Leggi anche -> Ferdinando Guglielmotti ha corteggiato Barbara D’Urso | Con Elisa Isoardi invece…

Stando a quegli che sono i successi in termini di ascolto e di share, la Carmelita Nazionale potrà continuare ad ospitare tanti personaggi famosi pronti a raccontare le loro storie e a confrontarsi con tematiche più o meno goliardiche. La concorrenza di Rai Uno, pone ormai da due anni, nella stessa fascia oraria, lo show condotto da Francesca Fialdini, Da noi…a ruota libera che va in onda dopo Domenica In di Mara Venier.