Domenica In, anticipazioni e ospiti di domenica 21 marzo 2021

La nuova puntata di Domenica In ritorna quest’oggi su Rai Uno alle ore 14 con Mara Venier pronta ad allietare i telespettatori come al suo solito. Molti saranno gli ospiti presenti che avranno modo di affrontare svariati argomenti. Dall’emergenza sanitaria al ritorno dei vaccini AstraZeneca per poi dedicare ampio spazio alla fiction di Rai Uno e gli artisti reduci dall’ultimo Festival di Sanremo.

Intrattenimento ed informazione

Mara Venier scalda i motori per la nuova puntata di Domenica In che tornerà quest’oggi su Rai Uno come di consueto alle ore 14. La zia Mara Nazionale avrà modo di allietare i telespettatori soprattutto informandoli grazie alla presenza del Ministro della Salute Roberto Speranza. Quest’ultimo avrà modo di fare chiarezza sul vaccino AstraZeneca che qualche giorno fa era stato sospeso per ulteriori controlli ed accertamenti. Ora, però, tutto sembrerebbe essere tornato alla normalità. Per tale motivo, la conduttrice, ci tiene ad informare al meglio i telespettatori. Il pubblico che segue con grande affetto le trasmissioni di intrattenimento e di informazione come quella di zia Mara, aspetteranno con grande ansia e trepidazione di sapere quelle che saranno le prossime settimane e come saranno gestite le zone con colori vari.

Ospiti e argomenti di puntata

Mara Venier nella nuova puntata di Domenica In non solo avrà modo di parlare dell’emergenza sanitaria con il Ministro della Salute Roberto Speranza. Infatti, riserverà ampio spazio anche agli altri ospiti che saranno presenti in studio come Alberto Matano e Giovanna Botteri ma soprattutto avrà modo di parlare della nuova fiction di Rai Uno dedicata a Leonardo Da Vinci che andrà in onda martedì sera. Proprio una delle attrici di questa fiction, Matilda De Angelis, sarà presente in studio per parlare di questa sua nuova esperienza che la vedrà protagonista. L’attrice è reduce anche dal grande successo di una delle serate al Festival di Sanremo in cui è stata al fianco di Fiorello e Amadeus.

Proprio in merito alla kermesse canora più amata di sempre, Mara avrà modo di ospitare in studio alcuni artisti reduci dal grande successo dell’Ariston come Bugo,Ghemon, Coma_Cose e Madame. Come al solito il programma della Venier si rivela essere sempre variegato e poliedrico al fine di garantire spettacolo ed informazione a 360° investendo l’interesse dell’intero pubblico che la segue con affetto.

Domenica In ed il successo di pubblico

Mara Venier nella puntata odierna di Domenica In avrà modo di ospitare tante persone del mondo dello spettacolo, della musica ma anche della politica. Ampio spazio, però, verrà riservato anche al bravissimo regista Ferzan Ozpetek.

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, Zia Mara, è sempre stata una delle più attente e premurose al fine di informare il pubblico su tutti i risvolti della pandemia che ha colpito, ormai da più di un anno, il mondo intero.