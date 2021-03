Vittorio Sgarbi, la confessione choc: “Sono malato”

Vittorio Sgarbi spiazza tutti con una notizia che riguarda la sua salute. Il critico d’arte e sindaco di Sutri non solo ha rivelato di aver avuto il Covid ma ha fatto sapere di avere il cancro alla prostata.

La rivelazione choc di Vittorio Sgarbi

Il Covid lo ha avuto mesi fa ma Vittorio Sgarbi ha un altro grave problema di salute e punta il dito contro l’attenzione esclusiva sulla malattia che sta padroneggiando le nostre vite da un anno.

Durante una diretta Facebook Sgarbi ha dichiarato di avere il cancro e successivamente intervistato dai microfoni di Radio24, durante la trasmissione La Zanzara, condotta di Giuseppe Cruciani ha aggiunto qualche dettaglio in più.

Ho gli anticorpi Covid

Il critico d’arte infatti ha raccontato di essere stato uno degli asintomatici del Covid e ha tuonato: “Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati di cancro è già un medico che mi sta sul ca**o. Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle palle e non ne sono ancora uscito”

Il candidato sindaco alle elezioni amministrative a Roma ha specificato inoltre come è venuto a sapere di aver contratto il Covid: “Il mio medico, Mario Pepe, mi ha fatto delle analisi e mi ha detto che ho gli anticorpi, e che probabilmente ho avuto il coronavirus a dicembre. Dunque ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi e sono perfettamente a posto. Sono stato asintomatico senza saperlo”, aggiungendo che è stato tra quei fortunati di aver preso la malattia in forma lieve.

LEGGI ANCHE ———–>Vittorio Sgarbi commenta il nuovo Dpcm: “Conte deve dare via il c*** e non rompere i cog***i

Poi Sgarbi ha raccontato che in quel periodo ad aver avuto il Covid c’è stato anche il suo vecchio autista e la sua assistente e il vicesindaco di Sutri, il quale è stato costretto ad allontanarsi dal lavoro per un mese e mozzo. “La morte di Gastel mi ha fatto ripensare alcune cose, ero convinto della sua non letalità. In realtà ci sono due Covid, uno che ti prende e non si vede, un altro che ti prende di traverso”. Ha sottolineato il critico d’arte.

LEGGI ANCHE ———–>Vittorio Sgarbi si addormenta in diretta: la reazione di Nicola Porro

Ho un problema

Infine parla del tumore: “Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta. Cerchiamo di salvare l’erezione, sono abbastanza seguito. Per ora l’attività urinaria e di erezione è regolare. L’unica cosa che ho da qualche anno è che c**o sette, otto volte al giorno. E non ho mai trovato il modo di mitigare questa cosa, il che va bene perché ti liberi dalla merda. Ma è l’unica condizione di limitazione alla mia libertà assoluta” racconta come fa di solito, senza peli sulla lingua, Vittorio Sgarbi.