Sara Tommasi si è sposata: chi è e cosa fa il marito

La showgirl Sara Tommasi è convolata a nozze con il compagno, il manager Antonio Orso: ad annunciare il matrimonio è stata proprio lei attraverso il suo profilo Instagram.

La notizia delle nozze di Sara Tommasiera nell’aria da tempo ma, a causa della pandemia, la cerimonia era stata più volte rimandata. Nelle ultime ore, però, la showgirl, che qualche giorno fa si era mostrata con l’abito da sposa, ha ufficializzato il matrimonio con Antonio Orso, suo manager e compagno da un po’ di tempo. Felice e raggiante, ha mostrato a tutti la fede nuziale e si è detta al settimo cielo per l’unione con il compagno.

Sara Tommasi ha scelto per il giorno delle nozze, celebrate tra pochi intimi, un elegantissimo abito a sirena con il corpetto in pizzo, le spalle coperte da una pelliccia e i capelli sciolti, per un look poco appariscente. Lui invece, ha optato per un classico blu. I due si sono giurati amore eterno presso il Comune di Massa Martina, in provincia di Perugia, davanti al sindaco Francesco Federici. Alla cerimonia, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, erano assenti i familiari del marito di Sara Tommasi.

Chi è Antonio Orso, marito di Sara Tommasi

Antonio Orso è il manager di Sara Tommasi e, da qualche ora, anche suo marito. I due, uniti da diverso tempo, avevano già annunciato l’intenzione di convolare a nozze, ma erano stati costretti a rimandare la data a causa della pandemia.

È stato proprio l’uomo, che Sara chiama Tony, a permettere alla showgirl di rinascere e tornare a vivere una nuova vita, ben diversa da quella di un tempo.

La Tommasi, infatti, è stata per lungo tempo vittima di sostanze stupefacenti ed è caduta nel vortice della droga, che sembrava averla completamente risucchiata.

“Sono stata ricoverata, sono stata dichiarata bipolare, stavo molto male – aveva raccontato lei a Barbara D’Urso – . La droga aveva portato in me una personalità pericolosa e me stessa o agli altri […] Ero entrato in un vortice che la droga solo ti può portare, io non mi rendevo conto di questa cosa”.

“Scappavo di casa, frequentavo gente sbagliata, ero finita in balia di tutta questa gente, facevo tutto quello che mi dicevano, la droga mi aveva bruciato le cellule dei neuroni – aveva detto ancora Sara – . Poi mia madre mi ha ricoverata coattivamente con un’istanza col sindaco, mi hanno tenuto sei mesi in clinica, ero incapace di intendere e di volere”.

Leggi anche–>Sara Tommasi chi è | età | vita privata e laurea | carriera

Leggi anche–>Sara Tommasi racconta il film a luci rosse: “Avevo il cuore a mille, e tanta cocaina”. Non lo rifarei

Sara Tommasi, le nozze dopo il dramma

Oggi, quel brutto periodo è per Sara Tommasi solo un lontano ricordo. La showgirl è tornata a vivere anche grazie al marito, che l’ha resa una dona felice e serena.

Le nozze hanno coronato il loro sogno d’amore e, dopo la cerimonia civile officiata dal sindaco di Massa Martina, la Tommasi e Antonio Orso hanno continuato a festeggiare presso il Resord Vallantica di Terni.

Per la festa in grande stile insieme ad amici e parenti, la Tommasi e il marito dovranno aspettare giugno quando, si spera, la morsa del Covid-19 sarà allentata e le restrizioni saranno minori rispetto al periodo attuale.