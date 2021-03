Reduce dalla sua prima nomination agli Oscar, Laura Pausini ha voluto celebrare in modo speciale una ricorrenza importante: l’anniversario dei primi 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Usa.

Il 17 marzo del 1861 nacque ufficialmente il Regno d’Italia, dopo anni di lotte intestine per raggiungere la tanto agognata Unità. Neanche un mese dopo, ed esattamente il 13 aprile, il primo ministro dell’Italia unita, Camillo Benso conte di Cavour, decise di inviare Giuseppe Bertinatti come rappresentante italiano negli Stati Uniti.

160 anni dopo si festeggia l’inizio del rapporto diplomatico tra Italia e Usa: è stata l’ambasciata italiana di Washington, guidata da Armando Varricchio, ad organizzare la ricorrenza.

Laura Pausini, messaggio social per celebrare il rapporto Italia-Usa

Laura Pausini non si è fatta sfuggire l’occasione per lanciare sui suoi canali social un messaggio proprio in occasione di questa giornata importante. La celebrità della cantante italiana è schizzata alle stelle: prima la Pausini ha portato a casa la vittoria ai Golden Globe, poi c’è stata la nomination agli oscar 2021 per il suo brano Io sì, colonna sonora del film nel quale Sophia Loren è stata diretta dal figlio Edoardo Ponti.

“Ciao Italia, Ciao America, sono molto felice di partecipare alle celebrazioni del 160° anniversario dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra Italia e gli Stati Uniti d’America”, dice una raggiante Laura nel video pubblicato sui suoi canali social. Un breve messaggio rivolto a Italia e Usa, come invito a rendere ulteriormente più solido il legame tra i due Paesi.

L’artista ha trascorso diversi momenti della sua vita professionale in Usa, prima a Los Angeles e poi a Miami: dopo aver conquistato inaspettatamente il Golden Globe, per lei è arrivata un’altra importante soddisfazione, con la candidatura all’Oscar 2021 nella categoria miglior canzone originale per il brano ‘Io sì (Seen)’, parte della colonna sonora del film di Edoardo Ponti ‘La vita davanti a sé’, interpretato da Sophia Loren.

Le parole della Pausini: “Grazie Italia, Grazie America”

“Nel mondo della musica la relazione tra gli Stati Uniti e l’Italia è sempre stata fortissima. Dalla lirica al jazz, dal pop alla sinfonica, i due paesi si sono sempre ispirati a vicenda. Personalmente sono cresciuta facendo pianobar con la grande musica americana, soul, funky, R&B, un sogno da bambina che poi è diventato realtà e che mi ha regalato qualcosa di unico, e cioè suonare e cantare insieme a diversi grandi artisti della musica americana che mi hanno ispirato fin da piccola.”, dice la Pausini facendo riferimento alla sua formazione musicale che ha attinto proprio dalla storia della musica italiana, fatta di celebri opere liriche e tanto cantautorato, contaminata con le influenze del sound americano.

E proprio la musica, secondo la cantante, deve continuare a fare da ponte tra la cultura italiana e quella americana, un collante che si evolve con il tempo, ma che è capace di restare sempre solido e superare i problemi di comprensione tra lingue diverse. A proposito di questo linguaggio universale, la Pausini dice: “Oggi più che mai la musica unisce questi due meravigliosi paesi e lo fa con la sua solita magia, fatta di emozioni, gioia e passione Grazie Italia, Grazie America!”.