Una nuova puntata di Verissimo andrà in onda questo sabato alle ore 16 su Canale 5: quali saranno gli ospiti Vip che si alterneranno nel salotto televisivo di Silvia Toffanin? Scopriamo insieme le anticipazioni di Verissimo.

Anticipazioni Verissimo 3 Aprile- Foto tv- MeteoweekIl talk show condotto da Silvia Toffanin continua a mietere successi: Verissimo si conferma uno dei programmi più seguiti del sabato del palinsesto televisivo italiano. Anche in questa puntata del 3 aprile saranno numerosi gli ospiti della compagna di Piersilvio Berlusconi.

I primi ospiti di questo sabato saranno la cantante ed influencer Elettra Miura Lamborghini e il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nonché notissimo influencer, Tommaso Zorzi.

Anticipazioni Verissimo, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini insieme in studio

I due, che sono anche molto amici nella vita reale, parleranno della loro prima esperienza televisiva come opinionisti, scelti per disseminare i loro pungenti interventi nelle puntate del reality che mette alla prova la capacità di sopravvivenza dei Vip. Zorzi e la Lamborghini sono gli opinionisti dell’Isola dei Famosi insieme ad Iva Zanicchi: questa edizione, condotta da Ilary Blasi, sta già spopolando sui social. Così Tommaso ed Elettra discuteranno del loro ruolo nel reality e dei loro progetti futuri, ma anche della loro vita privata.

In studio ci sarà anche Alessio Boni, uno degli attori italiani più amati: spazio ad un’intensa chiacchierata con la Toffanin sulla sua carriera e sul figlio Lorenzo, che ha da poco compiuto un anno. Tra gli ospiti della puntata anche Francesca Michielin: la cantante è reduce dalla conquista del secondo posto al Festival di Sanremo 2021, in coppia con Fedez. Il loro singolo, Chiamami per nome, è già Disco di Platino, dopo appena un mese dall’uscita.

La Toffanin intervisterà anche l’attrice Anna Mazzamauro, la celebre Signorina Silvani dei film che raccontano la vita e le disavventure del Ragionier Fantozzi, un personaggio cult del cinema italiano. La donna sarà ospite di Verissimo per la prima volta e racconterà della sua lunga carriera e del rapporto speciale con Paolo Villaggio.

Fabio Volo annuncia l’uscita del film con Giulia De Lellis

Una puntata davvero ricca di sorprese attende il pubblico di Canale 5: secondo le anticipazioni di Verissimo, Silvia accoglierà nel suo studio anche l’attore, scrittore e speaker radiofonico, Fabio Volo. L’uomo, attualmente impegnato come conduttore dello spazio radiofonico Il Volo del Mattino, su Radio Deejay, annuncerà l’uscita del suo prossimo film prodotto da Sky, Genitori vs Influencer. Come anticipato da post e stories condivisi sui social, il film vede tra i protagonisti anche Giulia De Lellis, e sarà disponibile dal 4 aprile su Sky Uno e successivamente su Now Tv.

Ma non è tutto: le porte dello studio di Verissimo si apriranno anche per il cantante Max Pezzali, ex leader della band 883, uno degli artisti che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica italiana. Il cantante sarà in studio per presentare il suo nuovo libro, Max90, incentrato sulla vita negli anni ’90. In particolare il libro ripercorre tutta la storia della band, dal debutto al grande successo.

Prima di dare l’appuntamento alla settimana prossima, Silvia troverà spazio anche per l’intervista ad Ettore Bassi e Sabrina Ferilli, protagonisti della fiction di Canale 5, Svegliati amore mio.