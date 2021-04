Principe Filippo morto, niente funerali di Stato: “Non li voleva”

Per 73 anni è stato in grado di camminare un passo dietro a una delle donne più importanti al mondo e anche per il suo funerale aveva certe aspettative…

Filippo d’Edimburgo, la scomparsa a poche settimane del centenario

Il principe Filippo duca d’Edimburgo, marito della regina Elisabetta II, è spirato venerdì 9 aprile nel castello di Windsor. Da circa tre settimane era tornato a casa dopo il lungo ricovero ospedaliero, in due delle strutture più importanti della capitale, il King Edward VII e il St. Bartholomew. Quest’ultimo è un centro cardiologico d’eccellenza dove la procedura cui è stato sottoposto, deduciamo oggi, non è servita a mantenerlo a lungo in vita, come abbiamo appreso dal comunicato di Buckingham Palace.

“Voleva morire in pace nel suo letto” dice una fonte di palazzo

E come lui stesso avrebbe desiderato morire, ha rivelato una fonte interna a palazzo al Mirror: “Voleva morire in pace nel suo letto,” ha detto l’insider “non voleva nessun clamore. Voleva che le cose andassero a modo suo, come sempre,” ha concluso l’informatore. Il Duca aveva anche aggiunto che non voleva funerali di Stato, pur avendone diritto in quanto principe consorte della sovrana. E sembra che questo suo desiderio verrà realizzato.

Nessun funerale di Stato, piuttosto una funzione militare

Anche l’ANSA ha confermato che non ci saranno funerali di Stato per il principe Filippo, come riferito da fonti di palazzo alla Bbc, precisando che la cerimonia sarà di natura privata, “nel rispetto delle consuetudini e delle volontà” del defunto che avrebbe desiderato piuttosto funerali militari. Il corpo del duca rimarrà nel castello di Windsor fino al rito religioso, che avrà luogo nella cappella di St George, dove si sono sposati Harry e Meghan Markle così come la principessa Eugenie e Jacks Brooksbank e sua sorella Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi, la scorsa estate. Verrà poi sepolto a Windsor, nei Frogmore Gardens.

I sudditi lasciano fiori e omaggi in ricordo del principe

E proprio come le nozze della primogenita del principe Andrea, anche il rito funebre sarà breve in osservanza delle direttive anti Covid. Saranno presenti i membri della famigli reale e alcuni ospiti ma la presenza del pubblico è ovviamente sconsigliata proprio a causa del Coronavirus. Anche se fuori dal castello di Windsor, come all’esterno di Buckingham Palace, sono stati tanti i sudditi venuti a lasciare un ricordo, un mazzo di fiori in onore del duca d’Edimburgo anche se la famiglia reale lo aveva sconsigliato, invitando chi lo avesse desiderato a fare piuttosto una donazione a uno dei patronage sotto l’egida del principe Filippo.

Il principe Harry atteso per i funerali. E Meghan?

Dal 10 aprile partiranno otto giorni di lutto stretto per la sovrana, che nelle prossime ore renderà nota la data del funerale. Se il principe Carlo ha già raggiunto la madre a Windsor, è atteso dalla California anche il principe Harry, legatissimo al nonno come tutti sapevano e come aveva raccontato in un’intervista a James Corden. Naturalmente il secondogenito del principe Carlo sarà tenuto a osservare una quarantena preventiva arrivando dagli Stati Uniti, secondo le norme anti-Covid britanniche. Non è ancora chiaro se la moglie Meghan Markle, incinta del suo secondo figlio, lo accompagnerà o meno.